Dilema para los padres: ¿está creando el auge del streaming un exceso de programación infantil?

Ya sea que prefieran Elsa, Bob Esponja o una heroína rusa llamada Masha, los niños tienen incontables razones para pedir más tiempo frente a la pantalla. Aun así, casi nadie piensa que haya demasiada programación infantil.

Compañías de medios han invertido fuertemente en contenido para niños mientras desarrollan nuevos negocios digitales para atraer directamente a los consumidores. El jueves, Walt Disney Co anunció detalles sobre Disney+, un servicio de "streaming" para la familia que lanzará en noviembre por US$ 7 mensuales.

El beneficio para Disney, Netflix Inc, Viacom Inc y otras compañías de medios es claro: enganchar a los espectadores cuando son jóvenes, con contenido que suele tener productos y parques temáticos asociados. Y el modelo de "streaming" en particular tiene sentido: los niños son propensos al maratón, con un apetito infinito por las repeticiones.

Aun así, los expertos que estudian el consumo de medios entre los niños no están preocupados por la explosión de programación, mientras los padres pongan límites, dijo Shelley Pasnik, directora del Center for Children and Technology, un organismo sin fines de lucro.

Al considerar sus reglas sobre el tiempo frente a la pantalla, los padres que quieren proteger a sus hijos de los comerciales probablemente vean un valor en servicios sin publicidad como Disney+ y Apple TV+, la próxima empresa de "streaming" de Apple Inc.

Pero ese formato puede proporcionar una falsa comodidad. Cuando se trata de vender productos, el contenido puede tener el mismo efecto que los comerciales.

"Aunque no haya anuncios que interrumpan la narración, es posible que no esté tan alerta al hecho de que su hijo o hija esté desarrollando una gran afinidad por un personaje y luego se vuelva bastante loco al ir de compras", dijo Pasnik.