Diez cosas que nunca debes decir en un correo electrónico

FOTO 1 | 1. "Solo un aviso, mañana me voy a reportar enfermo" Vale, todos nos hemos reportado enfermos alguna vez para poder atender alguna emergencia, pero eso no significa que debas avisarles a todos. "Enviar por correo electrónico tus planes ‘irte de pinta’ al día siguiente no es el más inteligente de los movimientos", señala Patrick Colvin, socio estratégico de recursos humanos para USA Today. "Esto simplemente muestra tu deshonestidad y hace que la gente empiece a dudar de tu honestidad”. Si bien tu jefe podría entender si le explicas por qué debes ausentarte, tener una prueba escrita es bastante tonto. "A menos de que estés realmente enfermo y tengas la sensación de que no podrás levantarte al día siguiente, no le avises a las personas que vas a faltar”, agrega Colvin. (Foto: optical)