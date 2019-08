El laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos junto a la empresa DZYNE Technologies Icorporated se encuentran desarollando un programa llamado ROBOpilot, el cual busca que un robot maneje de forma autónoma un avión. El Programa de Conversión No Tripulada de Robotic Pilot no contempla un robot tradicional, con brazos y piernas que le permitan imitar una forma humana.

En realidad, el ROBOpilot es una colección es como una colección de componentes robóticos empaquetados en un marco de metal. Éste se puede instalar dentro de una cabina una vez que se quitan los asientos del piloto y co-piloto.

Con los pilotos automáticos modernos, incluso los aviones modernos pequeños ya tienen una sorprendente capacidad para volar ellos mismos, pero hay una gran diferencia entre mantener un rumbo y volar un avión como lo hace un piloto humano. Además, los drones autónomos se están volviendo cada vez más sofisticados, pero tienden a ser altamente especializados y costosos.

ROBOpilot, en cambio, está diseñado para hacer que estos dos caminos se encuentren en el medio al reemplazar el asiento del piloto (y el piloto) con un kit que consiste en todos los actuadores, dispositivos electrónicos, cámaras y sistemas de energía necesarios para volar un avión convencional, más un brazo robótico para las tareas manuales. De esta manera, ROBOpliot puede operar el timón, los frenos, el acelerador y los interruptores mientras lee los indicadores y pantallas del tablero como un piloto humano.

Instalación simple y no costosa

Según la Fuerza Aérea de EE.UU., la instalación no es invasiva ni permanente, utilizando tecnologías y componentes comerciales estándar. Esto permite que los aviones se conviertan en operaciones no tripuladas sin la complejidad y los costos de los vehículos aéreos no tripulados especialmente diseñados, y se cambie nuevamente a la configuración de control humano cuando sea necesario.

El ROBOpilot realizó su primer vuelo de dos horas el 9 de agosto en el Dugway Proving Ground en Utah después de ser instalado en un pequeño avión Cessna 206 de 1968.