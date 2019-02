Dele un uso más productivo a su tiempo en pantalla

Por Courtney Jespersen (NerdWallet)*

La aplicación Apple Screen de Apple te dice más sobre el uso que le das a tu iPhone de lo que tal vez quieras saber.

Como por ejemplo cuántas notificaciones de texto recibes o la cantidad de horas que pasas en las redes sociales. También compara el uso total que le das al teléfono con el del resto de la gente.

Los números no mienten. Y pueden sorprenderte.

Si piensas que pierdes demasiado tiempo con la mirada fija en el teléfono o una tableta, aquí tienes algunas ideas acerca de cómo darle un uso más productivo a esos aparatos, como por ejemplo ahorrar dinero.

Sepa cuánto tiempo pasa frente a la pantalla

Antes que nada, sea honesto con usted mismo acerca de cuántas horas por día pasa en la pantalla.

Mike Johansson, del Instituto de Tecnología Rochester, les pide a sus estudiantes que lleven la cuenta del tiempo que pasan en el teléfono.

“Muchos estudiantes vinenen y me dicen, ‘estoy asombrado, no sabía que pasaba tres o cuatro horas diarias con Youtube’”, comentó Johansson.

Cuando conozcas tus hábitos, decide qué es lo que realmente te sirve y lo que no.

Selecciona mejor las aplicaciones

Si no eres capaz de alejarte del teléfono, trata de cambiar las aplicaciones que usas y de hacer algo más productivo cuando estás frente a una pantalla.

En lugar de abrir YouTube, Instagram o Facebook, prueba aplicaciones y otras herramientas:

— Finanzas: Descarga las aplicaciones de tus cuentas bancarias. “La primera aplicación que la gente debería revisar todos los días es la de su banco y las de las tarjetas de crédito”, afirma Robert P. Finley, de Virtue Asset Management, de Illinois. “Este proceso ayuda a estar más pendiente de los gastos diarios y permite detectar cualquier posible fraude”, señaló en un correo electrónico.

— Presupuesto: Hay aplicaciones que ayudan a controlar los gastos. Úselas cotidianamente para manejar mejor sus finanzas y ver cuánto dinero le dedica a cada cosa.

— Organizadores: Use herramientas organizativas como Evernote y OmniFocus. Haga listas de las cosas que debe comprar y no se tiente con cosas que no necesita, o listas de las cosas que tiene que hacer, para asegurarse de que paga sus cuentas a tiempo.

— Cupones: Hay numerosas aplicaciones que ayudan a encontrar cupones con descuentos. Aprovéchelas para ahorrar dinero en sus compras diarias.

— Reembolsos: Tómese el trabajo de buscar portales que ofrecen reembolsos, como Ebates y BeFrugal, que le permiten recuperar parte del dinero que están gastando.

Esté pendiente del reloj

Si bien todas estas aplicaciones y herramientas son útiles, no harán que se aleje completamente de la pantalla. Y, por más contradictorio que parezca, el propio teléfono puede ayudarlo a acortar el tiempo que pasa en pantalla.

Algunas aplicaciones ayudan incluso a hacer a un lado su aparato. Flipd, por ejemplo, dice que desalienta el uso del teléfono o la tableta. Descargue la aplicación para que se le impida el acceso a otras aplicaciones por determinados períodos, recomienda Alanna Harvey, cofundadora de Flipd.

"Flipd es una aplicación para manejar la productividad y el tiempo, que la gente usa para combatir la tentación de pegarse a la pantalla cuando debería estar haciendo otras cosas más importantes, como estudiar, leer y charlar con familiares y amigos”, expresó.

Si su objetivo es ahorrar dinero, hay herramientas con una lista de cosas para hacer en el tiempo real, no el virtual. Una posibilidad es ignorar el teléfono y manejar las cuentas a la antigua, con lapicera y papel, calculadoras, chequeras y estados de cuenta bancarios impresos.

Tal vez lo más importante es cambiar de actitud. No es necesario estar atado al teléfono.

“Hubo una época en la que la gente te llamaba por teléfono a tu casa y si no estabas, te volvía a llamar más tarde”, dijo Johansson.



(*) Este artículo fue suministrado a The Associated Press por el portal de finanzas NerdWallet.