Cuentas falsas y millonarias ganancias: ¿Cómo funciona el mercado negro de las redes sociales?

The New York Times realizó una investigación sobre cómo se maneja en el mundo el mercado negro de las redes sociales. Millones de cuentas falsas son creadas diariamente para suplantar y robar identidades de usuarios de distintas redes sociales.

En Twitter aproximadamente existen 7.2 millones de cuentas falsas, un 15% del total de usuarios activos, y en el caso de Facebook se han registrado hasta 60 millones de cuentas automatizadas.

El fundador de Devumi, German Calas, negó que su compañía vendiera seguidores falsos y dijo que no sabía nada sobre las identidades sociales robadas a los usuarios reales.



The New York Times revisó los registros comerciales y judiciales que evidencian que Devumi tiene más de 200,000 clientes, incluyendo estrellas de reality shows, atletas profesionales, comediantes, oradores de TED, pastores y modelos.

Tipos: Los bots de monitoreo revisan otras cuentas de Twitter o sitios web y tuitean cuando hay algún cambio. Un bot programado publica mensajes cada cierto tiempo. Los bots de amplificación, como los que vende Devumi, siguen y dan retuit y me gusta a lo publicado por clientes que hayan comprado el servicio.

En la mayoría de los casos, según muestran los registros, esos clientes compraron sus propios seguidores. En otros, sus empleados, agentes, compañías de relaciones públicas, familiares o amigos hicieron la compra.

Una revelación de The New York Times apunta a una empresa estadounidense llamada Devumi que ha recaudado millones de dólares en el mercado global del fraude en las redes sociales.



Según el diario norteamericano, Devumi vende seguidores de Twitter y retuits a celebridades, negocios y cualquier persona que quiera ser más popular o ejercer influencia en internet.



Usando un conjunto de al menos 3,5 millones de cuentas automatizadas —cada una de ellas ha sido vendida muchas veces— la compañía le ha proporcionado a sus clientes más de 200 millones de seguidores en Twitter, según reveló una investigación de The New York Times.



Los conteos de seguidores en redes sociales pueden determinar quiénes los contratan, cuánto les pagan por patrocinios o compromisos e, incluso, cómo los clientes potenciales evalúan sus productos o negocios.