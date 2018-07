¿Qué motiva a los peruanos a comprar por internet ? El 53% afirma que lo hace por ahorrar tiempo, el 33% declara que por conveniencia; mientras que el 25% lo hace motivado por las ofertas, según las cifras del estudio de eMobile Commerce realizado por IAB Perú.

Sin embargo, hay un número considerable de personas que aún no se animan a realizar una compra por internet. Por ello, 29 marcas participan en el Cyber WOW con sus mejores promociones.

Pero, ¿cómo saber si su compra se realizará con éxito? A continuación le presentamos cuatro mitos sobre las compras por internet.

1. No recibir lo que uno compra. Muchas veces uno encuentra en las plataformas online un producto o servicio a un precio mucho menor que en la tienda física. Esta variación se debe a que el canal virtual permite ofrecer un precio menor porque no tiene los costos que implica mostrar el producto o servicio en una tienda física (alquiler del local, personal a cargo, etc).

2. Solo puedo comprar con tarjeta de crédito. A diferencia de lo que muchos piensan, las marcas han facilitado diversos métodos de pago. La tarjeta de crédito no es la única opción, también puede pagarse por medio de una tarjeta de débito o una transferencia bancaria, contraentrega en efectivo, etc.

3. La computadora es indispensable para comprar online. Este es un mito muy común. Lo que realmente es indispensable es el acceso a internet, a través de diversos dispositivos como un smartphone, laptop o tablet.

4. Comprar presencialmente es mejor. El comercio electrónico gana cada vez más seguidores porque ofrece un beneficio muy valioso: tiempo. Comprar por internet le da la facilidad de conseguir lo que necesita desde la comodidad de su hogar o centro de trabajo. Evitando colas, tráfico, etc. Además, de ofrecer más ofertas y promociones.