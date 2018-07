Criptojacking: Una nueva amenaza que pone en riesgo hasta su Smart TV

Todo sistema es vulnerable. La transformación digital volverá punto fácil de los ciberdelincuentes a las empresas que no enfoquen su diseño en seguridad.

Hoy, la amenaza que está presente y pendiente de cualquier descuido se llama criptojacking. ¿De qué se trata?

El criptojacking es la minería ilegal de criptomonedas. Mediante esta modalidad, los ciberdelincuentes ingresan a tu computadora, sea por algún link malicioso o página web infectada para de esa manera, filtra los datos almacenados de tu empresa u hogar sin uno darse cuenta de lo que está pasando.

Conversamos con Jorge Zeballos, gerente general de Eset Perú sobre este tema y las medidas que como usuario y empresa debes tomar frente a esta nueva amenaza.

Actualmente, Perú y Rusia son los países con mayor cantidad de detecciones de mineros (criptojacking) a nivel mundial pese a la diferencia poblacional de más de 100 millones de habitantes entre ambos, y juntos concentran casi el 20% de casos a nivel global.

“Dentro del conjunto de amenazas, Perú se está perdiendo casi US$ 10 millones diarios. Solamente nos gana Rusia con un 10% de incidencia. Nosotros somos el número 2 con 9%. El nivel de pérdidas que esto está ocasionando es fuerte.”

Añadió también que no existe métrica exacta de las empresas actualmente afectadas pero que si el 80% de ellas están vulnerables a una infección por no tener un software original.

En otro momento señaló que el criptojacking vuelve lenta tu computadora. “El uso del procesador va de 5 a 55%. Hay un 50% más de uso de procesador que significa que el procesador va a calentarse más, consumirá más energía y va a durar menos. Ojo, minar monedas digitales no es ilegal, el tema es que lo hacen sin tu consentimiento.

Pero esto se elimina actualizando el servidor de tu computadora.”

A su vez, mencionó que no solo las computadoras están expuestas al criptojacking, sino también los Smart Tv. “Puede ser vulnerable por algún virus o criptojacking ya que es una computadora con procesador, memoria, los más comunes son en Android. No necesariamente puede ser como objeto de ataque pero, puede ser usado como puente para llegar a tu computadora donde puede haber datos si no lo tienes bajo control.”

Finalmente acotó que para estar seguros frente al criptojacking desde el punto de vista de la empresa, lo primero que se tiene que hacer son actualizaciones a los servidores web. Así como chequear todas las infraestructuras porque una sola máquina puede dañar todo el sistema operativo y pone en riesgo la experiencia de navegación de los usuarios. Mientras que desde el punto de vista del usuario, el virus del criptojacking se irá tan solo teniendo actualizado el sistema de navegación como Chrome.