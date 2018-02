Crecimiento de usuarios se desacelera en Facebook tras cambios

Facebook dijo que la gente pasa menos tiempo en su red social y por primera vez menos personas ingresan a su sitio en América del Norte todos los días. Las acciones de la compañía cayeron tras la noticia.

Facebook reportó 1.400 millones de usuarios activos diarios (UAD) en el trimestre, quedando corto ante un estimado promedio de 1.410 millones de tres analistas encuestados por Bloomberg. Eso representó el crecimiento de usuarios más lento registrado hasta ahora por la red social.



Los UAD en Estados Unidos y Canadá disminuyeron de 185 millones en el tercer trimestre a 184 millones en el último período del año pasado, informó la compañía.

El año de Facebook estuvo marcado por desafíos que llevaron al presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, a reconsiderar el producto principal de la compañía, el suministro de noticias y advertir que los cambios podrían reducir el tiempo dedicado y la participación en la red social. Zuckerberg dijo que la compañía se centrará en el "tiempo bien empleado" y las "interacciones significativas" para los usuarios, términos que Facebook no ha dicho cómo definirá o medirá.

El ejecutivo afirmó el miércoles que Facebook realizó cambios en el cuarto trimestre que redujeron el número de videos virales en las noticias de las personas. Esos ajustes, y otros, ya han reducido el tiempo que los usuarios pasan en Facebook en aproximadamente 50 millones de horas al día, señaló.

"Han advertido sobre un declive en uno de los factores financieros básicos fundamentales", dijo Mark Mahaney, un analista en RBC Capital Markets. "Eso probablemente servirá como un peso en la acción".

Algunos analistas reconocen que los descensos en el crecimiento y la participación de los usuarios se deben a la frustración de las personas con su experiencia en Facebook, más que a los cambios de Zuckerberg. "Tal vez la verdadera razón por la que Facebook está haciendo estos cambios es porque están alarmados por las estadísticas internas sobre el alcance, la participación, el factor de forma, etc.", escribió en una nota después de los resultados Neil Campling, codirector del grupo temático global de Mirabaud Securities Ltd.

Facebook caía hasta 5.2% a US$ 177.10 en operaciones después del cierre de la sesión, después de concluir la jornada en Nueva York a US$ 186.89.



Los ingresos del cuarto trimestre aumentaron a US$ 12,970 millones, superando la estimación promedio de los analistas de US$ 12,600 millones y demostrando dominio en la publicidad móvil.



Facebook reportó ganancias de US$ 4,300 millones, o US$ 1.44 por acción, en el cuarto trimestre.



Los cambios recientes en el código tributario de EE.UU. obligaron a la empresa a destinar más dinero para pagar impuestos, lo que redujo las ganancias en el último período en 77 centavos por acción, dijo. Sin eso, las ganancias habrían sido de US$ 2.21 por acción.



Los analistas buscaban US$ 1.95 por acción, según los datos compilados por Bloomberg.

Facebook se ha vuelto más autocrítico desde que reveló una campaña de Rusia para generar discordia política en torno a las elecciones presidenciales de 2016, que llegó a unos 150 millones de usuarios estadounidenses en Facebook e Instagram.



La red social ha estado cooperando con el Congreso, que cuestiona públicamente si las redes sociales son buenas para la democracia y la salud mental.

La operación de Rusia, (en EE.UU. y de cara a otras elecciones en todo el mundo) se hizo más fácil gracias a los incentivos en Facebook que premian el contenido llamativo. Zuckerberg está buscando ajustar las noticias para enfatizar contenido y publicidad de fuentes confiables, proveedores locales y cuentas auténticas.