Investigadores de la Universidad de Berkeley en California, han probado unos sensores que son capaces de monitorear la tasa de sudoración, los electrolitos y los metabolitos en el sudor en personas que están haciendo ejercicio. Estos sensores, en formas de láminas que pueden fabricarse a gran escala, incluyen un tubo microscópico en espiral que absorbe el sudor de la piel.

“El objetivo del proyecto no es solo hacer los sensores, sino comenzar a hacer muchos estudios de materias y ver qué nos dice el sudor: siempre digo ‘decodificar’ la composición del sudor”, dijo Ali Javey, profesor de ingeniería eléctrica y ciencias de la computación en UC Berkeley y autor principal del artículo.

¿Cómo funcionan?

Los nuevos sensores contienen un tubo microscópico en espiral, o microfluídico, que absorbe el sudor de la piel. Al rastrear qué tan rápido se mueve el sudor a través del microfluídico, los sensores pueden informar cuánto suda una persona, o su tasa de sudoración. Los microfluídicos también están equipados con sensores químicos que pueden detectar concentraciones de electrolitos como el potasio y el sodio, y metabolitos como la glucosa.

Para comprender mejor lo que el sudor puede decir sobre la salud en tiempo real del cuerpo humano, los investigadores primero colocaron los sensores de sudor en diferentes puntos en los cuerpos de los voluntarios, incluida la frente, el antebrazo, la axila y la parte superior de la espalda, y midieron sus tasas de sudoración y los niveles de sodio y potasio en su sudor mientras montaban en una bicicleta estática.

Descubrieron que la tasa de sudoración local podría indicar la pérdida general de líquidos del cuerpo durante el ejercicio, lo que significa que el seguimiento de la tasa de sudoración podría ser una forma de advertir a los atletas cuando pueden esforzarse demasiado.

No obstante, los investigadores señalaron que los sensores aún no pueden arrojar el nivel de glucosa e utilizarse en pacientes con diabetes. Para comparar los niveles de glucosa en el sudor y los niveles de glucosa en sangre en pacientes sanos y diabéticos, los investigadores de la Universidad de Berkley encontraron que una sola medición de glucosa en sudor no necesariamente puede indicar el nivel de glucosa en sangre de una persona.

“Ha habido muchas esperanzas de que las pruebas de sudor no invasivas puedan reemplazar las mediciones basadas en sangre para diagnosticar y controlar la diabetes, pero hemos demostrado que no existe una correlación simple y universal entre el sudor y los niveles de glucosa en la sangre”, dijo Mallika Bariya, estudiante de posgrado en ciencias de los materiales e ingeniería en UC Berkeley y la otra autora principal del artículo.