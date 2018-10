Creador de Android desarrollaría nuevo teléfono con inteligencia artificial

Essential Products Inc. la startup de electrónica de consumo dirigida por el creador de Android, Andy Rubin, está dejando de lado la mayoría de los proyectos para enfocarse en el desarrollo de un nuevo tipo de teléfono que intentará imitar al usuario y responder automáticamente a los mensajes en su nombre, según personas cercanas a los planes.

La compañía puso en pausa el desarrollo de un altavoz doméstico, meses después de cancelar otro teléfono inteligente que había estado desarrollando, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque los detalles son privados.

Las ventas de un teléfono anterior fueron decepcionantes, y la empresa está abandonando el proyecto en parte porque el producto es demasiado similar a otros en el mercado. Essential había considerado venderse este año después de una serie de contratiempos.

El diseño del nuevo dispositivo móvil no es como el de un teléfono inteligente estándar. Tendría una pantalla pequeña y requeriría que los usuarios interactuaran principalmente usando comandos de voz, en coordinación con el software de inteligencia artificial de Essential.

La idea es que el producto reserve citas o responda a correos electrónicos y mensajes de texto por sí solo, según las personas familiarizadas con los planes. Los usuarios también podrían hacer llamadas telefónicas desde el dispositivo.

Si todo esto suena un poco como la película de ciencia ficción "Ella", esa es más o menos la idea por diseño. A Rubin le gustaría captar la imaginación de la gente con un producto que sea realmente diferente a las alternativas.

El dispositivo planeado, sobre el cual no se había informado anteriormente, podría ser la última esperanza de Essential para irrumpir en un mercado dominado por Apple Inc. y Samsung Electronics Co. Una portavoz de Essential se excusó de hacer comentarios.

En una entrevista con Bloomberg el año pasado, Rubin señaló: "Si puedo llegar al punto en que tu teléfono sea una versión virtual de ti, podrás estar disfrutando de tu vida, cenando, sin tocar tu teléfono, y puedes confiar en que tu teléfono haga las cosas por ti", señaló. "Creo que puedo resolver parte del comportamiento adictivo."

Aunque es novedoso, el concepto se enfrenta a muchos retos prácticos. Las personas que han usado Siri o Alexa conocen las limitaciones de los asistentes virtuales. Como resultado, Essential espera comercializar el producto como un complemento a los teléfonos inteligentes o como un teléfono para aquellos que quieren pasar menos tiempo atados a sus pantallas.

Essential está respaldada por unos US$ 300 millones, lo que la convierte en la empresa de electrónica de consumo más ambiciosa de Silicon Valley en años. La compañía con sede en Palo Alto, California, comenzó a vender un producto llamado Essential Phone el año pasado, con una gran fanfarria por ser pionera en un diseño de vanguardia antes del iPhone X.

Desde el lanzamiento del primer Essential Phone y el producto premium de Apple, muchos fabricantes de teléfonos lo han seguido, pero el Essential Phone tuvo dificultades para venderse debido a su precio relativamente alto y a los errores de software.

En el último año, la empresa se ha visto empañada por acusaciones de acoso sexual relacionadas con el tiempo de Rubin en Google. Rubin ha negado las acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Essential apunta a tener un primer prototipo del teléfono terminado para finales de año, dijo una persona con conocimiento del proceso.

La persona indicó que la compañía podría presentar el dispositivo a los socios de la industria en enero en la Feria de Electrónica de Consumo, en Las Vegas, el mismo lugar donde habló de su teléfono original el año pasado.