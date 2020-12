Los automóviles eléctricos podrían costar aproximadamente lo mismo que los vehículos a gasolina en solo tres o cuatro años, y su coste se reducirá a partir de entonces, según un nuevo informe de BloombergNEF.

Durante largo tiempo, los automóviles y autobuses eléctricos, que son clave para combatir el calentamiento global, han estado lastrados por unos costes iniciales más altos que los que queman gasolina o diésel, debido al precio de las baterías.

Pero los analistas dicen que la prima de precio desaparecerá una vez que las baterías alcancen los US$ 100 por kilovatio-hora, un punto de inflexión que BNEF espera que ocurra en 2023, según su Encuesta de precios de baterías del 2020.

Los costes de baterías se han desplomado casi un 90% en los diez últimos años, desde US$ 1,100 por kilovatio-hora en el 2010 a US$ 137 este año. Los paquetes desarrollados para automóviles, a diferencia de los paneles solares domésticos o piezas de la red eléctrica, cuestan incluso menos. Ahora registran una media de US$ 126 por kilovatio-hora.

La encuesta anual de BNEF también encontró ejemplos de baterías para autobuses eléctricos en China que se venden por menos de US$ 100 por kilovatio-hora, dijo el autor principal James Frith. El precio medio de China para los autobuses eléctricos es solo ligeramente más alto, de US$ 105.

“En unos pocos años veremos que el precio medio en la industria pasa este punto”, dijo Frith, responsable de análisis de almacenamiento de energía de BNEF, en un comunicado. “Asimismo, nuestro análisis muestra que incluso si los precios de las materias primas volvieran a los máximos vistos en 2018, solo retrasaría en dos años que la media de precios alcance US$100/kWh, en lugar de descarrilar por completo a la industria”.

BNEF pronostica que los precios caerán a US$ 58 por kilovatio-hora para el 2030. Una forma posible con la que se podría lograr ese precio es la producción generalizada de baterías de estado sólido, que BNEF estima que se podrían producir a un 40% del coste de las baterías actuales de iones de litio.