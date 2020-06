Cada vez más empresas son conscientes de la necesidad de utilizar la Inteligencia Artificial (IA) para adecuar sus estrategias comerciales después de la crisis del COVID-19, por lo que apunta a ser una herramienta imprescindible ante los diversos beneficios que propociona, según la firma Boston Consulting Group (BCG).

“Las herramientas de IA analizan inmensos volúmenes de datos para aprender patrones subyacentes, permitiendo que los sistemas informáticos tomen decisiones complejas, predigan el comportamiento humano y reconozcan imágenes y habla humana, entre otros beneficios”, indicó el reporte titulado The Rise of the AI-Powered Company in the Postcrisis World de BCG.

El uso de la inteligencia artificial en la era post COVID-19 tendrá un impacto significativo en los costos, ingresos y modelos operativos de las empresas.

“Uno de los primeros usos que podemos dar a la IA en el contexto Covid es el seguimiento y evaluación temprana de cambios de demanda de clientes con indicadores de alta frecuencia”, señaló Joaquín Valle del Olmo, Managing Director & Partner de BCG.

La crisis del coronavirus ha perturbado las cadenas de suministro mundiales, lo que ha llevado a contar con un inventario extra, capacidad de utilización baja, incremento de proveedores, entre otros.

La IA permite también a los fabricantes optimizar los costos en cada fábrica a través del mantenimiento predictivo y una mejor planificación. También, operar una mayor cantidad de instalaciones pequeñas y eficientes más cerca de los clientes, en lugar de unas pocas fábricas masivas en países con bajos salarios, mediante tecnologías de fabricación avanzadas como la impresión 3D y robots autónomos que requieren pocos trabajadores.

Por otro lado, gracias a su capacidad para analizar datos de innumerables fuentes, la IA tiene un potencial incomparable para descubrir tendencias emergentes e identificar cambios en las preferencias de los consumidores en diferentes industrias, incluso en la moda. También permite a las empresas hiperpersonalizar productos para mejorar el compromiso y las ventas de los clientes.

Asimismo, las empresas impulsadas por IA tendrán ventajas naturales en situaciones de trabajo remoto porque se desarrollarán en torno a la modularidad y la agilidad, que son requisitos previos para el éxito en negocios centrados en software.

Bancos

En el caso de las entidades financieras, estas necesitarán grandes volúmenes de datos para nutrir a estos softwares y brindarles autonomía, debido que el buen “performance” de la inteligencia artificial depende en gran medida de la calidad de los datos.

Según la Alternative Data Org, en tan solo 3 años, los gerentes de todos los sectores empresariales han pasado de invertir de US$ 232 millones a US$ 1 billón en la obtención de este tipo data”, refiere Saby Celestino, Consultora de Analítica Avanzada en SAS Perú.

Asimismo, las empresas bancarias deben contar con colaboradores capacitados para la aplicación, entendimiento e interpretación de estas técnicas de inteligencia artificial.

“Las empresas del sector bancario que analicen, interpreten, formulen e implementen estrategias gracias a los insights de la data disponible, situarán sus negocio por delante de la competencia pues tendrán una ventaja analítica importante de por medio”, puntualiza Celestino.