En la oficina: ¿Cómo convertir archivos de video MKV en MP4?

Seguro le debe haber pasado en algún momento: se encuentra en el trabajo y un compañero suyo, o su propio jefe, le envía un archivo para convertir con suma urgencia en formato MP4. Revisa el documento y se da con la sorpresa que está en MKV. Entonces empieza los problemas para usted.

Si no conoce el archivo, seguro que empezará a estresarse. Pero no se preocupe, a continuación le aclararemos el panorama para que no vuelva a sufrir en su centro de trabajo cuando le envíen un trabajo con este tipo de archivo.

Para empezar, ¿qué es un archivo MKV?

MKV es una de las extensiones que pueden tener los archivos de formato Matroska. Se trata de un formato contenedor de código abierto y software libre, puesto que puede contener una cantidad ilimitada de vídeo, audio o pistas de subtítulos dentro de un solo archivo.

El formato Matroska, permite por ejemplo, tener una película y dentro del mismo archivo tener una cantidad ilimitada de archivos de audio para verlo en diferentes idiomas. En el caso de una serie, puede tener varios capítulos en un solo archivo.

Pero no solo eso, también incluye búsqueda rápida dentro del archivo, entradas de capítulos, soporte completo para metadatos y la posibilidad de ampliarse mediante módulos. También tiene menús al estilo de los DVD y puede reproducirse a través de Internet y redes locales (HTTP, CIFS, FTP, etc).

MKV es un formato multimedia que no es ampliamente compatible con todos los reproductores y esto lo hace un poco complicado de utilizarlo. (Foto: MKV)

Con esto claro, entonces ¿cómo convierto un archivo MKV en MP4?

CONVERSIÓN CON VLC

El reproductor de medios VLC puede reconocer y reproducir casi cualquier formato de video, incluido MKV.

Descargue VLC desde http://www.videolan.org/

Abra el software.Clic en la pestaña Media (esquina superior izquierda).

Seleccione Convertir/Guardar en el menú desplegable.

Clic en el botón Agregar (Add).

Localice el archivo que deseas convertir en tu PC.

Clic en Convertir/Guardar.

Especifique el formato de video que desees (lo recomendable: H.264 + Mp3 (MP4)).

Finalmente, clic en Iniciar.

CONVERSIÓN CON CLOUD CONVERT

En Internet también existen varios sitios web que ofrecen el servicio de conversión de archivos de cualquier tipo de forma gratuita. Uno de los más conocidos y fáciles de usar es Cloud Convert.

Cabe mencionar que para realizar una conversión debes cargar tus archivos de vídeo a un servidor y la empresa que los convierte puede tener acceso a los mismos.

Ve a Cloud Convert y cargue su archivo.

Busque el formato MP4.

Por defecto, creará un MP4 con un códec de vídeo H264 y una compresión AAC de 192kbps.

Si quiere cambiarlo, personalice sus preferencias en la configuración.

Una vez que termine los ajustes correctos, tiene que darle clic en Iniciar Conversión.

Cuando el proceso se haya completado, aparecerá un icono de descarga verde. Y listo.

CONVERSIÓN CON ONLINEVIDEOCONVERTER

OnlineVideoConverter es otro de los sitios web que permite convertir archivos MKV en MP4. Este sitio web permite trabajar con gran cantidad de formatos de video; además, su mecanismo es realmente sencillo e intuitivo y no necesitas tener instalado ningún programa adicional.