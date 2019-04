¡Conoce el papel que se fabrica con piedras!

A todos nos enseñaron que el papel se fabrica con fibras vegetales, ¿verdad?, y siempre nos imaginamos que éstas provienen de un árbol… Según el portal Muy Interesante , desde hace unos años se ha empezado a fabricar papel, pero con piedras.

Se le llama papel mineral y se elabora con piedras trituradas, hasta que se obtiene un fino polvito (carbonato de calcio) y después se le agregan unas resinas no tóxicas que actúan como ligantes.

Las ventajas del papel que se fabrica con piedras

Quizás uno se pregunte para qué inventar otro tipo de papel si con el que teníamos ya estábamos bien. Pues no todos… por ejemplo, los fabricantes de jabón sufrían porque necesitaban un papel resistente a la humedad para envolver su producto o también quienes elaboraban mapas para montañismo, pues requerían que estos fueran muy resistentes a los dobleces e inclemencias del tiempo.

¿Cuáles son las ventajas de este papel mineral?

- Es impermeable

- Resistente a la humedad

- Es antigrasa

- Evita que se propaguen los hongos

¿Qué se ha fabricado con papel piedra?

Uy, muchas cosas, empecemos por las más complejas… en 2014 se publicó el primer libro impreso y publicado en papel mineral, esto fue en Francia; se llamaba «Les Fables de Gunter», o Las fábulas de Gunter.

También se han impreso etiquetas de vino, bolsas de papel, envolturas de jabón, mapas, cartones, estuches plegables, postales, folletos, invitaciones, manteles, calendarios, posavasos, floreros, lámparas y muchas cosas más.

Otras curiosidades del papel piedra

- Puede ser incinerado sin riesgo. El humo que emite no es tóxico.

- No requiere ácidos para su fabricación.

- Se puede imprimir de forma sencilla como el otro papel.

- No genera desechos líquidos ni residuos sólidos.

- Es más transparente que el papel convencional pero se ha logrado mejorar su opacidad.

- Es difícil que te cortes con él, gracias a su flexibilidad y estructura.

- Se vende en más de 40 países.