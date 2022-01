Su amor por las plantas le nació cuando era muy pequeño. Hoy Darwin Paul Diaz Cancino es un futuro ingeniero agroindustrial y su mayor anhelo es ayudar a los agricultores y evitar que sufran pérdidas a causa de las plagas y otros factores. Conozcamos su historia y el innovador proyecto que busca reducir el desperdicio de alimento.

La pasión de Darwin Díaz Cancino por las plantas inició mediante dibujos. De niño, al ver que sus abuelos tenían macetas, decidió tener las suyas propias para graficarlas en cada etapa de su crecimiento. “Eran frijoles”, explica él, pensando en los colores con los que buscaba capturar los brotes de las hojas. Un día, cogió un balde familiar e hizo su primer invernadero casero. Años después, en 2021, su familia, agricultores de Chiclayo, perdieron cultivos a causa de las plagas; y él, siendo ya estudiante universitario, se preguntó: “¿Cómo puedo ayudarlos?”.

Darwin estudia el quinto ciclo de la carrera de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). “Tenía que encontrar una solución y es así que decido investigar sobre las proteínas antifúngicas”, comenta el además ganador de la Beca Permanencia del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

Las proteínas antifúngicas tienen la capacidad de combatir a los hongos que afectan los cultivos, sobre todo luego de la cosecha. Esta idea de investigación se convirtió en un proyecto más grande cuando pasó a formar parte de MikuyTec, un equipo multidisciplinario que tiene como objetivo principal reducir el desperdicio de alimentos utilizando biología sintética: sus miembros son estudiantes de San Marcos, de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) y de la Universidad de Columbia Británica (UBC).

Las frutas y verduras, que son parte de nuestra alimentación, se pudren debido a hongos oportunistas, indica el equipo MikuyTec. “De las casi 26.6 toneladas de estos alimentos que produce cada año el Perú alrededor del 47.6 % se pierde, nunca llega a los mercados y hogares. Esta es una de las más altas tasas de desperdicio de alimentos en América Latina”, afirma Darwin Paul Diaz.

“Este problema afecta a nuestra población de diferentes formas. Los agricultores y las empresas de distribución reciben menos ingresos al no aprovechar toda la producción”, señala Darwin. Así, la solución planteada por MikuyTec es producir péptidos antifúngicos para su aplicación en polvo como rociado y así erradicar a los hongos oportunistas. Ello también tendrá un gran impacto en reducir problemas como la desnutrición, al plantear mejoras en la seguridad alimentaria y acceso a alimentos de calidad.

MikuyTec ha ganado el iGEM Design League, un concurso internacional para resolver problemas locales en Latinoamérica a través de herramientas de biología sintética, diseño y computación. La investigación, además, pasará a una fase de desarrollo experimental, por lo que Darwin y sus compañeros tendrán la oportunidad de viajar próximamente a Boston, Estados Unidos, invitados por la empresa Ginkgo Bioworks, que los asesorará en su proyecto.

Héroes locales de la ciencia

Llegar a la universidad no fue sencillo para Darwin. Toda su curiosidad -en el dibujo, los experimentos y en los libros de biología que devoraba con asombro desde niño- se veía limitada económicamente, por lo que él tenía que costear sus estudios trabajando. Cuando finalmente cumplió el sueño de ingresar a San Marcos, la distancia –desde el distrito limeño de Comas, donde vive, hasta San Juan de Lurigancho, donde está ubicada su facultad- era una nueva dificultad.

“No iba a poder pagar los pasajes. En pandemia ya me libré de ese viaje al estudiar desde casa, pero igual tenía solo mi celular como herramienta para conectarme a las clases y hacer tareas. La Beca Permanencia hizo que esos problemas se solucionaran. Ahora, cuento con mi laptop y más la subvención que recibo de la beca me he dedicado a revisar artículos científicos y hacer más investigación”, explica el joven talento.

Gracias a toda la experiencia adquirida en el concurso, así como los contactos con investigadores y el ser miembro de la Asociación Peruana de Astrobiología (Aspat), llevaron a Darwin a seguir desarrollando diversos proyectos, como el I Congreso de Investigación del Bicentenario (2021) en conjunto con el Centro Federado de la Facultad de Química e Ingeniería Química de la UNMSM.

La energía de Darwin por la investigación, aplicada a resolver problemas locales (del Perú), a través de la ciencia, entró en consonancia con los jóvenes que conforman MikuyTec. Ellas y ellos son Nadia Chamana, Jeremy Guerrero, Sonaly Tomas, Piero Beraun, Tamara Ortiz, Jhon Pérez, Gabriel Loayza, María Andrea Gonzales, Alexander Huayhua, Rodrigo Gallegos, Alexandra Valdez y Gustavo Muro.

El equipo de MikuyTec, además de llevarse el gran premio en el iGEM Design League, también recibió una medalla de oro y fue galardonado con tres premios especiales: el premio a la mejor implementación de diseño, premio a la mejor infografía científica y el premio a los héroes locales.

¿Por qué los héroes locales? “Los miembros fundadores de MikuyTec vienen haciendo difusión científica desde el año 2018 y también dictamos talleres de biología sintética para estudiantes de primaria acompañado de un cuento donde se explica nuestro trabajo”, señala Darwin. A ello se agrega que los jóvenes talentos llegaron hasta el mercado para difundir y dialogar con la población sobre cómo la ciencia puede ayudarlos.

Darwin, de 22 años, indica que seguirá investigando para lograr que los productos de los agricultores sean valorados, que el mercado sea ordenado y que se mejore la agroindustria en nuestro país. “Agradezco a mi mamá y a mis hermanas por apoyarme en todo y a las personas que no me cerraron las puertas. Antes de ingresar a San Marcos como universitario, ya me relacionaba con varios investigadores, y claro, ellos saben que la universidad no lo es todo: lo más importante eres tú como persona y lo que quieres lograr en la vida y cuánto esfuerzo das para ello”.