Superhéroes, exoesqueletos y robots musicales forman parte de la nueva edición de la Conferencia Mundial de Robots (World Robot Conference) celebrada por quinta vez en Beijing. Desde el juego hasta robots para el transportar carga, en la conferencia se presentan más de 650 compañías, las cuales muestran sus últimos avances en robótica.

Los organizadores esperan más de 800,000 visitantes a la conferencia durante los próximos cinco días (del 20 a 25 de agosto), y todos quieren echar un vistazo a los últimos esfuerzos de China para desarrollar aplicaciones inteligentes caseras para romper su dependencia de la tecnología extranjera. Con el tema “Ecosistema inteligente para una nueva era abierta”, el WRC de este año atrajo a 180 instituciones de investigación y empresas de robótica de todo el mundo.

“China es el mercado más grande para los robots. Prevemos que para el 2021, los robots chinos representarán el 33.6% del mercado mundial de robots”, dijo Xu Xiaolan, vicepresidente del Instituto Chino de Electrónica.

Desde la primera Conferencia Mundial de Robots en 2015, el volumen comercial de robots ha aumentado de 4,200 millones de yuanes (alrededor de US$ 595.1 millones) en la primera sesión a 8,900 millones de yuanes (alrededor de US$ 1.26 billones de dólares) en 2018. Se espera que el volumen comercial durante la conferencia de este año alcanzará los 10 mil millones de yuanes (alrededor de US$ 1.42 mil millones ).