El 5G aumenta la velocidad de comunicación de datos entre smartphones, centros de datos, edificios, dispositivos, sensores, entre otros. Para que una ciudad pueda ser inteligente, tiene que estar conectada en red, contar con una infraestructra de telecomunicaciones que soporten la llegada de nuevas tecnologías.

Si bien la red 5G ya se está desplegando a nivel nacional -y los operadores de telefonía han realizado distintas acciones para poder ofrecer este servicio a sus clientes- aún queda mucho por hacer respecto a otros países. Para ello, es necesario contar con un mayor ancho de banda y fibra óptica, que sean las autopistas digitales para el gran volumen de datos en tiempo real.

Alejandro Jimenez, especialista en comunicaciones y exgerente general de Osiptel, explica que la fibra óptica es el moto de la velocidad de la tecnología 5G dado que son complementarias. “Sin la instalación de una red de fibra, el concepto de Small Cells es imposible de ejecutarse”, comenta.

Las Small Cells son las pequeñas bases en donde llega la señal 5G y estas son conectadas con fibra óptica, que a su vez, son un tipo de conexión de banda ancha, transmite una gran cantidad de datos empleando pulsos de luz a través de hilos de fibra a las velocidades más rápidas.

“La 5G permite dismunuir los periodos de latencia, de 1 a 4 milisegundos frente los 100 milisegundos para 4G. Todo esto permite planificar smart cities que mejoran los niveles de servicios”, resalta Jimenez.

La banca ancha

¿Por qué es importante la banda ancha? Esta permite la transmisión de datos de un amplio ancho de banda a través de una conexión a Internet de alta velocidad. La banda ancha brinda acceso a Internet de alta velocidad a través de múltiples tipos de tecnologías, incluidas la fibra óptica, el servicio móvil, el servicio de conexión por cable, por DSL (Digital Subscriber Line o Línea de Abonado Digital) y por satélite.

Cuanto más ancha es la banda más personas pueden circular por ella al mismo tiempo.

Actualmente se tienen distintos proyectos con el objetivo incrementar el acceso a los servicios de telecomunicaciones en los distritos de provincias. De acuerdo con Transparencia Económica, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la fecha las regiones de Puno, Junín, Amazonas, Cusco, Ica y Lima, cuentan con un presupuesto superior a los S/ 50 millones este año para destinarlos a la instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social.

Sin embargo, de estas cinco, solo Lima y Cusco reportan un nivel de ejecución de 97%. En Amazonas la ejecución es de 21.9%; en Ica 37.6%; en Puno 38.2% y en Junín 41.8%.

Internet fijo

¿Qué pasa con el internet fijo? Hoy en día, en que las casas se han convertido en oficinas y centros de estudio, la fibra óptica es la mejor alternativa de internet fijo, ya que representa un avance tecnológico frente al cable coaxial y ofrece conexiones más fluidas, una navegación más ágil y una descarga de archivos a mayor velocidad.

Si bien hay cables en desuso que no son retirados por las operadoras y atentan contra el ornato y la seguridad, la solución pasa por acuerdos de instalación y retiro de dichos cables, señala el especialista.

“El mundo, considerando el nuevo contexto de teletrabajo y educación a distancia, busca la conectividad, pero algunas ordenanzas municipales son el camino incorrecto para lograrlo. Si no hay fibra óptica no se podrá pensar en 5G. y menos en ciudades inteligentes. Sin fibra óptica ni el teletrabajo ni la educación a distancia es sostenible”, advierte Jimenez.

Según explica, el acceso a internet fijo de alta velocidad pasa por tener fibra óptica; algo que no se puede tener en algunos distritos dado que no puede ponerse los cables aéreos. “Corresponsabilidad, acuerdo y supervisión, pero no prohibiciones a ultranza que afectarán el ecosistema digital y a los usuarios y vecinos”, menciona.

El no contar con este servicio de tecnología 5G y fibra óptica, también podría afecta la valorización de los pedrios. A modo de ejemplo, el exgerente general de Osiptel refiere que vivir o trabajar en Miraflores no será atractivo en este mundo digital.

Y es que, una barrera normativa ha llevado a Miraflores a ocupar el último lugar entre las comunas de Lima Metropolitana en cuanto a promedio de descarga de datos de internet.

“Las Ordenanzas deben tener presente el bienestar de los consumidores y la viabilidad de recuperación de inversión por parte de las empresas operadoras. Una alternativa es que los gobiernos locales propicien reuniones antes de emitir este tipo de Ordenanzas para poder tener un punto de vista adicional y evaluar la puesta en marcha de este tipo de normativa”, destaca Jimenez.

Datos

De acuerdo con Osiptel, durante la pandemia el tráfico en redes aumento hasta un 53% móvil y 79% en fija.

El regulador modificó el Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones para adecuarlo a las reglas asociadas al nuevo umbral de 70% fijado para la velocidad mínima garantizada en la prestación del servicio de Internet de banda ancha.

A través de la ordenanza 554-MM, publicada en octubre de 2020, la Municipalidad de Miraflores obliga a las operadoras a realizar el tendido soterrado.

Algunos municipios, como el de San Isidro, coordinan con las empresas operadoras el retiro ordenado y adecuado del cableado sin uso.