En el otoño del 2016, Jimmy Donaldson abandonó sus estudios en la universidad para tratar de resolver uno de los mayores misterios en los medios: ¿cómo se vuelve viral un video en YouTube? Donaldson, que entonces tenía 18 años, llevaba publicando en el sitio desde sus 12 años sin acumular mucha audiencia. Pero estaba convencido de que estaba a punto de descubrir los secretos del algoritmo de YouTube, la caja negra de reglas y procesos que determina qué videos se recomiendan a los espectadores.

En los meses subsiguientes, Donaldson y un puñado de sus amigos intentaron descifrar el código. Realizaron llamadas telefónicas diarias para analizar qué videos se volvían virales. Se asignaban entre ellos tareas relacionadas con YouTube y acosaban a los canales exitosos para obtener datos sobre sus publicaciones más exitosas.

“Me despertaba, estudiaba sobre YouTube, analizaba videos, estudiaba cine, me acostaba y esa era mi vida”, recordó Donaldson en una entrevista reciente.

Entonces, un día, se le ocurrió una idea para un video y estaba seguro de que funcionaría. Era simplemente contar. Donaldson se sentó en una silla y, durante las siguientes 40 horas, murmuró un número tras otro, comenzando desde cero y continuando hasta 100,000. Al final del agotador truco, miró hacia la cámara con delirio y se preguntó: “¿Qué estoy haciendo con mi vida?”.

Fue una prueba extrañamente hipnotizante, el tipo de experimento que todo chico de escuela primaria tiene en mente pero nunca intenta. El video resultante, titulado “I COUNTED TO 100000!” (¡Conté hasta 100,000!), fue un éxito viral. Desde su debut el 8 de enero del 2017, ha tenido más de 21 millones de visitas.

El video ayudó a originar una de las historias de éxito más improbables en YouTube. En los últimos cuatro años, el canal de Donaldson, MrBeast, ha acumulado más de 48 millones de suscriptores.

En los últimos 28 días, su audiencia ha pasado más de 34 millones de horas viendo sus videos. El 12 de diciembre, MrBeast fue nombrado Creador del año en los premios Streamy, el equivalente de YouTube a los Óscar.

El éxito constante de los videos de MrBeast ha llamado la atención. El año pasado, cada video que publicó superó los 20 millones de visitas, una consistencia sin paralelo, incluso entre las estrellas más reconocidas de YouTube.

Donaldson, ahora de 22 años, habla con modestia y no hace muchas entrevistas. Pero se suelta rápidamente cuando comienza a hablar de YouTube. “Una vez que sabes cómo hacer que un video se vuelva viral, el foco es cómo sacar la mayor cantidad posible de videos”, dijo. “Prácticamente se puede ganar dinero ilimitado”.

A diferencia de muchas de las estrellas iniciales de YouTube, que eran actores, guionistas, modelos y cantantes con la esperanza de algún día acceder a industrias tradicionales, Donaldson solo ha aspirado al estrellato en YouTube. Se despierta todos los días pensando en los videos perfectos, con una exactitud que raya en la monomanía.

A los 12 años, creó sus primeros dos canales de YouTube. En uno, se filmaba jugando al videojuego Call of Duty y en el otro jugaba Minecraft. Pero con el tiempo, sentía cada vez más curiosidad por la economía del sitio.

El primer cheque que Donaldson recibió de YouTube fue cuando MrBeast superó los 10,000 suscriptores. No fue dinero caído del cielo. Durante los primeros años, grababa todos los videos con su teléfono, no tenía micrófono y su computador portátil sufría golpes frecuentemente.

Después de la escuela secundaria, Donaldson asistió brevemente a la universidad a solicitud de su madre, quien lo crió a él y a sus hermanos por su cuenta. Pero pronto se retiró sin decirle nada y recurrió a su pasatiempo preferido: hacer videos de YouTube. “No tenía mucho dinero, así que quería hacer algo grande”, dijo.

El éxito del video en el que cuenta hasta 100,000 le enseñó una lección importante. Si bien muchos de sus amigos querían obtener la mayor cantidad de vistas con el menor esfuerzo posible, él quería transmitir a la audiencia el alcance de sus esfuerzos. Comenzó a hacer cosas cada más extravagantes. Vio el video de rap de un compañero youtuber durante 10 horas, pasó 24 horas en una prisión, después en un manicomio y luego en una isla desierta.

Las vistas de sus videos, que son la moneda principal de YouTube, comenzaron a aumentar. En sus primeros seis años en el sitio, había generado solo 6 millones de visitas. Pero a los 18 años, con toda su atención enfocada en YouTube, obtuvo 122 millones de visitas anuales.

A los 19 años, atrajo más de 460 millones. Ahora genera 4,000 millones de visitas al año. “La belleza de YouTube es que el doble del esfuerzo no significa el doble de vistas. Es como 10 veces más”, dijo. “Llegar al primer millón de suscriptores tomará años, pero alcanzar el segundo millón es cuestión de meses”.

Con el tiempo, fue descubriendo más misterios de YouTube. Si se hace un video demasiado largo, nadie lo mira o prefiere ver otro. Si es demasiado corto, la gente no se detendrá a verlo. Si la foto o el título en miniatura son malos, nadie hará clic. Donaldson generalmente hace videos que duran entre 10 y 20 minutos.

Escoge un concepto fácil de comunicar en el título, como “Adopté TODOS los perros de un refugio para perros”, y luego define los puntos clave en los primeros 30 segundos.

Sus videos usualmente mezclan tres géneros populares de YouTube. Existe el desafío escandaloso, como permanecer dentro de un bloque de hielo durante un día o ser el último en salir de una tina de fideos ramen. Luego, está la aparición de celebridades invitadas; Donaldson a menudo trabaja con otros youtubers, entre ellos su científico favorito Mark Rober. Y también está el video de reacción; MrBeast cuenta con un grupo de torpes amigos de infancia que participan en sus artimañas.

Donaldson niega tener una fórmula clave. La mayoría de sus vistas no provienen de nuevos videos, sino de personas que dan con producciones más antiguas que el algoritmo del sitio ha recomendado. Su verdadero secreto, dijo, se remonta a su video en el que cuenta hasta 100,000. A los espectadores les atraen las demostraciones de fuerza de voluntad.

Donaldson ahora genera decenas de millones de dólares en ventas de publicidad de sus redes sociales, que incluyen su canal principal, un canal de juegos y páginas en otras redes sociales. Invierte casi cada dólar en su negocio. En los últimos años, su costo promedio de hacer un solo video ha ascendido a US$ 300,000, desde US$ 10,000. “El dinero es un vehículo para hacer videos más robustos y crear mejor contenido”, dijo.

Hasta la fecha, su video más caro costó US$ 1.2 millones. Allí prometía dar US$ 1 millón al concursante que lograra mantener su mano sobre una pila de dinero durante el período de tiempo más largo. Al final, se sintió mal por las tres personas que no recibieron el millón de dólares, por lo que también les entregó algo de dinero.

Actualmente, tiene un ángulo filantrópico. Ha regalado dinero a personas sin hogar, a sus suscriptores, a usuarios del popular sitio de videos Twitch y a personas que ha conocido en la calle.

Donaldson emplea a unas 50 personas, la mayoría de las cuales se especializan en logística y producción. “Los videos toman meses de preparación”, dijo Donaldson. “Muchos requieren entre cuatro y cinco días de filmación continua. Hay una razón por la que otras personas no hacen lo que yo hago”.

En el 2019, realizó una serie de artimañas para ayudar a PewDiePie a mantener su corona como el canal de YouTube con más suscriptores. PewDiePie había creado una campaña en línea para competir con T-Series, un canal de medios indio que lo destronaría.

Donaldson compró anuncios publicitarios e incluso fue al Super Bowl para apoyar a PewDiePie. El lema “Subscribe 2 PewDiePie” (Suscríbase a DewPiePie) fue utilizado más adelante por el causante de un tiroteo masivo en Nueva Zelanda, una de las varias asociaciones problemáticas en la historia reciente de PewDiePie.

Pero Donaldson sigue siendo un fiel seguidor. “Es realmente auténtico, y no parece que se le haya subido a la cabeza”, dijo Donaldson sobre el youtuber.

Reed Duchscher, su mánager, también ha trabajado con el reconocido Dude Perfect, y está presionando a Donaldson para que invierta su dinero en áreas más allá de YouTube, preparándose para una vida alterna al streaming. El 19 de diciembre del 2020, Donaldson anunció una nueva empresa llamada “Beast Burger”.

Se está asociando con más de 300 restaurantes y cocinas en todo el país que harán hamburguesas según sus instrucciones, un modelo conocido como cocinas fantasmas.

Ese fin de semana, la popularidad de la aplicación MrBeast Burger se disparó, y desde la mañana del 21 de diciembre fue la segunda aplicación gratuita más popular en toda la tienda de iOS. Donaldson y Duchscher planean duplicar su presencia para fines del 2021. Los clientes pueden solicitar aplicaciones de entrega como Postmates o Grubhub.

Se está preparando una línea de consumidores de MrBeast, y Donaldson, un ávido jugador, también ha hablado de querer tener un equipo de deportes en línea. En solo siete meses, su canal secundario dedicado a los juegos había acumulado más de 11 millones de suscriptores.

Sin embargo, por más que lo intente, no logra ignorar su principal obsesión. “No puedo imaginar un mundo donde no esté haciendo videos de YouTube”, dijo. “En un mundo perfecto, vivo y respiro esto, trabajando de 12 a 15 horas diarias hasta que muera”.