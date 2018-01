Claves para aprovechar al máximo el plan de datos

La clave para no recibir sorpresas en la factura del operador de telefonía móvil, es buena idea conocer a qué perfil de usuario corresponde cada uno para seleccionar el plan más apropiado.



A tal fin, el primer paso consiste en comunicarse con el proveedor para recibir una asesoría respecto a qué abono se ajusta mejor a las necesidades.



Cómo evitar excesos

Averiguar esto por cuenta propia es simple con aplicaciones especialmente diseñadas para tal fin. Por ejemplo, WePlan, que está disponible para dispositivos Android, sirve para averiguar los consumos de datos a través de sencillos gráficos.



Otra opción similar es My Data Manager, que todos los días envía un parte al usuario para que haga un seguimiento del uso de datos para evitar los excesos. Esta app está disponible para equipos iOS y Android.



En esta línea, los propietarios de iPhone también pueden probar Databit; y los de Android tienen más opciones como Consumo de datos y llamadas y Monitor de datos.



Por último, recientemente Google lanzó Datally, una herramienta en español para Android que analiza las apps instaladas en el teléfono y muestra el consumo en tiempo real para que el usuario pueda determinar y limitar cuáles pueden consumir datos cuando no están corriendo en primer plano.



Si el objetivo es evitar la descarga de aplicaciones, es posible conocer el nivel de consumo de datos directamente desde el smartphone. Por ejemplo, los iOS y Android tienen un contador de datos ubicado dentro de la configuración del sistema.



Apps consumistas

Es importante considerar que no todas las aplicaciones consumen el mismo nivel de datos. Tras analizar millones de títulos, la firma de seguridad informática Avast concluyó que en el podio de las que más consumen cuando están ejecutándose en segundo plano se encuentran Facebook e Instagram. Entre las más populares en Uruguay también se encuentran WhatsApp, Chrome y Google Play Store.



En tanto, el ranking de los 10 recursos que consumen más datos mientras son ejecutadas por los usuarios se compone de la siguiente manera: Netflix, Spotify Music, Snapchat, BBC News, Line, Microsoft Outlook, Clean Master, Samsung WatchON, Amazon y PicsArt Photo Studio & Collage.



Para evitar excesos en el gasto de consumo, algunas de ellas ofrecen la posibilidad de ser configuradas para que demanden menos datos. Por ejemplo, para optimizar el consumo de datos de Chrome hay que ingresar a este navegador desde el dispositivo, buscar la opción de configuración y ahí seleccionar "reducir datos".



En Facebook puede realizar un procedimiento similar: entre sus opciones de configuración hay que elegir la opción "Ahorro de datos", que reduce el tamaño de la imagen y desactiva la reproducción automática de videos.



Lo mismo puede realizarse en Twitter. Basta con ingresar a la sección "Configuración y privacidad" y elegir la opción "Uso de datos".



En esta pantalla hay disponibles varias opciones como deshabilitar la vista previa de imágenes o definir cómo reproducir videos.



Para proceder a esta operación en Instagram, hay que ir a "Configuración". En la opción "Uso de datos del celular" hay que presionar en "Usar menos datos".



Consejos prácticos

En resumen, es recomendable saber qué plan de datos se tiene contratado y cómo es el perfil de consumo para no gastar dinero de más, ya sea porque no se logra consumir la cantidad contratada o porque se deben abonar excesos. Adicionalmente, hay que conectarse a la red wifi tanto como sea posible, cerrar las aplicaciones que no se estén usando para que no consuman en segundo plano, evitar consumir videos de cualquier tipo desde la red de datos móviles y llevar un control preciso de la navegación.

