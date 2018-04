Cinco hechos que evidencian la mala hora de las compañías digitales y tecnológicas

Desde enfrentar la posibilidad de un mayor control tributario y nuevas regulaciones sobre uso de datos, hasta investigaciones por accidentes mortales e interferencia en asuntos electorales; las compañías tecnológicas enfrentan obstáculos en la tendencia al alza que han mostrado en las bolsas.



Uno de los nuevos perjudicados es Amazon, que cayó el miércoles 4.38% luego de que el sitio web de noticias Axios informara que el presidente Donald Trump quiere “perseguir” a la empresa, pues de acuerdo a fuentes del medio, el mandatario ha discutido cambiar el tratamiento fiscal de la compañía porque impacta negativamente sus negocios y está “matando a centros comerciales y tiendas físicas”.



En respuesta, las acciones del gigante del ecommerce cayeron hasta 7% el miércoles, llegando a restar hasta US$ 52,000 millones al valor de mercado de la compañía. Trump ha criticado a Amazon en las redes sociales en el pasado, diciendo que la firma está perjudicando a la industria minorista y causando la pérdida de empleos en Estados Unidos.



El mayor control sobre uso de datos es otra de las amenazas que afrontan las compañías tecnológicas. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Cnuced), aseguró el pasado miércoles que el escándalo sobre privacidad de datos que envuelve a Facebook muestra solo un aspecto de la gran tarea que es preparar al mundo para el comercio electrónico, según información de Reuters.



La Unión Europea implementará el nuevo Reglamento General de Protección de Datos el 25 de mayo, con el que podrían imponer multas ya sea por US$ 24 millones o 4% del volumen de negocios global anual de las compañías que violen las leyes.



Mientras que en Estados Unidos la Comisión Federal de Comercio (FTC) confirmó una investigación no pública a Facebook, que podría generar nuevas medidas de protección de datos, como la pactada en 2011 entre la FTC y la red sobre cargos relativos a las prácticas de privacidad de las compañías de medios sociales.



A esto se suman los casos que han debido afrontar algunas compañías tecnológicas. La Corte de Apelación de Estados Unidos recuperó la demanda por violación de copyright de Oracle a Google por US$ 3,900 millones por la presencia de Java en Android.



La Corte determinó que el uso de la plataforma de desarrollo por parte de Google no está protegido por las leyes de uso razonable invalidando la sentencia de 2016. Un juez en San Francisco definirá con cuánto deben compensar a Oracle. Al mismo tiempo, en Europa la Agencia Española de Protección de Datos sancionó a WhatsApp y Facebook por dos “infracciones graves” de la Ley Orgánica de Protección de Datos, multando a cada una con US$372.624.



A esto se le suma que el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, llevará a Google y Apple ante los tribunales por “abuso de competencia”.



La posibilidad latente de un aumento de impuestos a las tecnológicas también genera incertidumbre en las compañías del sector. La Comisión Europea propone tributos a la publicidad digital y compañías que ofrecen espacios publicitarios. El impuesto digital podría fijarse entre 3% y 5%.



Diego Santos, consultor y estratega digital, analiza los casos asegurando que “era algo que iba a pasar eventualmente porque es lo que ocurre con empresas no reguladas” y añade que “la legislación de los diferentes países donde operan estas empresas iniciarán un fuerte debate sobre su regulación que inicia en 2018 y podría ir hasta 2020 o 2021 para poner en cintura a estas compañías tecnológicas”.



En contraposición, Raúl Ávila, profesor de economía de la Universidad Nacional, dice que estos fenómenos son “procesos normales cuando hay temas de irrupción tecnológica” y asegura que esto “no significa que se vayan a cambiar los paradigmas más allá de algunas regulaciones “.



Los líos con vehículos de Uber y Tesla

Las compañías tecnológicas de servicio de transporte también enfrentan problemas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos investiga a Tesla por el accidente que sufrió un Tesla Model X la semana pasada, en el que su conductor resultó muerto y el vehículo se incendió tras el accidente.



Por otra parte el gobernador de Arizona prohibió la prueba de carros autónomos de Uber, tras la muerte de una mujer atropellada por un vehículo de este tipo de la compañía.



Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE)

Diario La República de Colombia