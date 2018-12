Cinco claves para vivir una cultura de innovación en tu empresa

Los progresos de la Inteligencia Artificial y su implementación en el mundo de los negocios y de los usuarios finales han marcado el inicio de una cuarta revolución industrial y, con ella, de una nueva era. Este suceso histórico obliga, una vez más, a las empresas a reinventarse para mantenerse competitivos. Asimismo, este proceso de cambios se vuelve aún más prioritario para las empresas de tecnología, cuya naturaleza las señala para ser pioneros de esta transformación y facilitar la transición en los demás sectores productivos del país.

Para tener éxito, las organizaciones deben estar dispuestas a cambiar su forma de pensar e ir más allá de lo que ya conocen. Una forma de lograrlo fue propuesta por Oracle, quien aliado con Hyper Island presentó ‘Oracle Trends’, un evento que reunió a especialistas de finanzas y tecnología de entre sus aliados, con el objetivo de comprender mejor los retos de su labor diarias y así co-crear mejores soluciones que impulsen la transformación digital y el ecosistema innovador en sus compañías.

Entre las principales ideas se destacaron cinco hitos importantes que permitirán que las empresas se empoderen a través de la innovación:

1) Incluir a la innovación dentro de una estrategia

Al ser conscientes de la necesidad de innovar, los directivos suelen tomar una ráfaga de decisiones que van desde la designación de un responsable de transformación, la apertura de nuevas divisiones relacionadas a la tecnología, o la implementación de un laboratorio de innovación. Aunque estos proyectos son valiosos, perderán pronto su horizonte y eficiencia si en un primer momento los directivos no se detienen a pensar cómo abordar la innovación de manera estratégica, es decir, con metas claras de hacia dónde se quiere llegar, los resultados esperan obtener y la claridad en los recursos necesarios para lograrlo.

2) Darle un lugar preferencial en la cultura y los equipos de trabajo

Considerar la innovación como un pilar de la cultura organizacional servirá como soporte a la transformación. Esto implica cuestionarse cómo están compuestos los equipos de trabajo que luego harán viable la estrategia de innovación. Una vez interiorizados estos perfiles, las empresas deberán trabajar en el desarrollo de su equipo para generar fortalezas a través de una continua capacitación. Asimismo, es muy valioso priorizar la diversidad en los equipos, no solo por el campo de su experiencia, sino también por la generación a la que pertenecen, donde se incluya a baby boomers, millennials y zetas, cuyas formas de ver el mundo pongan en la mesa nuevas perspectivas.

3) Atreverse a dar saltos

A la par, los colaboradores deben sentirse cómodos con tomar riesgos. Desde la zona de confort no se puede entender qué está pasando en el mundo como sí se hace al aprender asumiendo riesgos. Solo perdiendo el miedo a fallar, los miembros de una organización podrán levantarse sin problemas para repensar y reintentar hasta conseguir la fórmula correcta.

4) Ser consciente del mundo en que vivimos

Las empresas se desenvuelven en un mundo Volátil (Volatile), donde no sabemos que esperar para mañana. Esto sucede debido a las respuestas Inciertas (Uncertain), de las personas con las que compartimos nuestros espacios y proyectos, y que se ven condicionadas por los antecedentes de cada uno. Estos factores crean un contexto Complejo (Complex), por la enorme cantidad de variables a considerar para tomar decisiones, y Ambiguo (Ambiguous), es decir con una infinidad de matices y grises, donde las opiniones son tan diversas como las personas que las piensan. Es así como el término de mundo VUCA toma más sentido en estos tiempos digitales.

5) Encontrar una metodología que favorezca el hallazgo de nuevas perspectivas

En este escenario donde no sabemos que nos depara el mañana, es importante estar abierto a ver oportunidades donde otros encuentran amenazas. Al poner las manos en la masa durante Oracle Trends, los invitados y ejecutivos de Oracle hicieron uso de una metodología que los empoderaba a co-crear eficientemente. Así, analizaron las motivaciones y resultados que esperaban de diversas situaciones hasta llevarlos a descubrir un 'job to be done', es decir, la razón de ser detrás de lo que hacen. Aplicar este tipo de herramientas permitirá evitar proyectos sin dirección y ampliar sus horizontes para entender como satisfacer mejor aquello que sus clientes verdaderamente están buscando.

Planificar la innovación, integrar equipos de trabajo intergeneracionales y encontrar metodologías que faciliten la exploración de nuevas perspectivas, son factores clave de un ecosistema transformador en las empresas.

Luisa Márquez

Gerente General de Oracle Perú