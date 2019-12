A paso lento. Si bien la conciencia en temas de ciberseguridad ha crecido en Perú, aún estamos por debajo del promedio en temas de cuidados y protección de información ante un ataque cibernético.

Hoy, las empresas peruanas designan hasta el 10% de su presupuesto en tecnología. Algo que, a nivel mundial, sobrepasa el 50% del mismo.

Conversamos con Juan José Calderón, gerente de Data Center y seguridad de CenturyLink, sobre este tema y las buenas prácticas que debemos tener en el ciberespacio.

La seguridad en el ciberespacio implica varias cosas, según Calderón, lo más básico tiene que ver con la protección de la información como personas o empresas. “Una vez que tengamos protegida esa información, debemos cuidar también el acceso a las redes de las empresas de ataques.”, dijo.

A su vez resaltó que hoy el nivel de madurez y conciencia de buenas prácticas de seguridad ha subido en las empresas peruanas con respecto a lo que teníamos hace tres años.

“Antes, creíamos para qué lo vamos a cuidar si nunca nos va a pasar. Sin embargo, los hechos ocurridos el año pasado (2018) nos hicieron tomar conciencia y estar dispuestos a adoptar prácticas seguras y capacitar a sus trabajadores”, expresó el gerente de Data Center y seguridad de CenturyLink.

BUENAS PRÁCTICAS EN EL CIBERESPACIO

Para el gerente de Data Center y seguridad de CenturyLink las buenas prácticas girarán alrededor de la conciencia que se tenga sobre la información que proporcionamos.

“Aconsejaría ver el ciberespacio como la vida real. Si en la vida real no le damos el número de teléfono o dirección de la casa a un desconocido, no hagamos lo mismo en el mundo digital. No aceptemos condiciones si es que no hemos leído, hagamos una pausa y leamos.”, explicó Calderón.

Mencionó también que la detección es un punto importante dentro de las buenas prácticas. “Hay que preguntarse cómo me doy cuenta que hay una vulnerabilidad en mi empresa, porque todos somos vulnerables, pero aquí el problema pasa por ¿desde cuándo pasó el evento hasta que te des cuenta? Este tiempo en promedio era de 1 año, hoy es de 6 meses.”

ANTE UNA FILTRACIÓN DE DATOS

De ocurrir un ciberataque, Juan José Calderón recomendó reconocer el problema y pedir ayuda a algún especialista a fin de determinar qué es lo que sucede, así como saber qué ayuda se va a necesitar.

“Con la tecnología no es que estemos más expuestos o vulnerables, sino que todo ocurre muy rápido y no tenemos el tiempo lento para asimilarlo. Por eso es importante tener varios frentes para la generación de consciencia logrando comportamientos seguros.”, finalizó.