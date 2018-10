CEO de Google pone paños fríos por informe sobre mala conducta

El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, buscó tranquilizar a los trabajadores de la compañía tras conocerse que un exalto ejecutivo recibió millones de dólares al abandonar la empresa luego de acusaciones de acoso y conducta sexual inapropiada.

En los últimos dos años, se desvinculó a 48 ​​personas por acoso sexual, incluidas 13 que eran gerentes sénior y superiores, comentaron Pichai y Eileen Naughton, vicepresidenta de operaciones personales, en un correo electrónico enviado a los trabajadores. Ninguna de esas personas recibió un incentivo, agregaron. Una portavoz de Google envió una copia del correo electrónico a Bloomberg.

Una empleada de Google acusó al jefe de Android, Andy Rubin, de obligarla a realizar sexo oral en un hotel en el 2013, informó el jueves el New York Times. Google investigó, concluyó que su reclamo era creíble y le pidió la renuncia a Rubin. La compañía podía despedirlo y pagarle poco o nada, pero en lugar de eso, le pagó US$ 90 millones y no dijo nada públicamente, reportó el periódico, que citó fuentes anónimas con conocimiento del tema.

Sam Singer, representante de Rubin, señaló a Bloomberg que este último se fue por su propia cuenta en el 2014. "No se involucró y nunca se le informó de mala conducta en Google ni en ningún otro lugar", afirmó Singer en un comunicado enviado por correo electrónico. "Cualquier relación que el Sr. Rubin mantuvo mientras estuvo en Google fue consensual y no involucró a ninguna persona que le reportara directamente. Sí tuvo una relación consensual que ocurrió en 2012. Según su conocimiento, en ese momento no había políticas establecidas que prohibieran relaciones entre empleados".

Google actualizó sus políticas para exigir que todos los vicepresidentes y vicepresidentes senior revelen cualquier relación con un compañero de trabajo, escribieron Pichai y Naughton el jueves.

"Queremos asegurarles que revisamos cada reclamo sobre acoso sexual o conducta inapropiada, investigamos y tomamos medidas", añadieron. "En los últimos años, hemos realizado una serie de cambios, que incluyen una postura cada vez más dura sobre la conducta inapropiada de las personas en posiciones de autoridad".

El caso de Rubin fue informado por Bloomberg News y otras publicaciones a fines del 2017 y poco después el ejecutivo se alejó de su startup, Essential Products.

Sin embargo, el New York Times proporcionó nuevos detalles de la conducta de Rubin el jueves. El periódico informó también sobre otros casos en los que Google protegió a los ejecutivos acusados ​​de conducta sexual inapropiada o expulsó a los presuntos agresores, pero suavizó el golpe pagándoles millones de dólares al salir.

El informe sugiere que Google tenía una cultura permisiva en lo que respecta a la conducta ejecutiva y las relaciones con compañeros de trabajo. Al menos un empleado de Google habló más a fondo tras surgir el reporte, y dijo que las medidas de la compañía para proteger a los ejecutivos hacen más difícil para las víctimas reportar abusos.

"La cultura de la estigmatización y el silencio *permite* los abusos al hacer más difícil hablar y afectar la credibilidad", publicó en Twitter Liz Fong-Jones, una de las fuentes en la noticia del Times. "Es el abuso de las relaciones de poder en situaciones donde no hubo consentimiento, o el consentimiento era imposible".