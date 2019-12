La directora ejecutiva de YouTube, Susan Wojcicki, anunció los avances de sus sistemas informáticos que han logrado frenar la propagación de videos dañinos durante un episodio dominical de 60 Minutes de CBS News.

También defendió el papel de YouTube como “plataforma abierta” y rechazó los llamados para revocar las leyes que eximen a la empresa de la responsabilidad.

YouTube ha pasado los últimos dos años intentando controlar videos conspiradores y extremistas tras la presión de anunciantes, reguladores y su propio personal.

En enero, YouTube dijo que recomendaría menos “contenido límite”, que la compañía definió como videos que “podrían desinformar a los usuarios de manera perjudicial”.

Wojcicki dijo a 60 Minutes que el tiempo que las personas pasaron viendo estos videos después de una recomendación de YouTube cayó un 70%, según una transcripción de CBS News. YouTube dijo que esta cifra había caído un 50% en junio.

El domingo, sin embargo, Wojcicki defendió la decisión de YouTube de publicar un controvertido anuncio de campaña del presidente Donald Trump.

Tanto Facebook Inc. como Google de Alphabet Inc., el propietario de YouTube, publicaron el anuncio, que incluía afirmaciones no verificadas sobre el candidato demócrata Joe Biden.

Google ya ajustó su política publicitaria al prohibir ciertos mensajes “engañosos”, pero una portavoz de la compañía confirmó que esto no se aplicaría al anuncio de Trump.

Wojcicki dijo a CBS News que el anuncio no violaba sus políticas, pero que examinarían más detenidamente el gasto de la campaña. “Creo que es realmente importante observar cada video”, dijo. “Los políticos siempre acusan a sus oponentes de mentir”.