Celulares 2018: ¿cuáles han sido los mejores equipos del año?

Fotos | Los lanzamientos de smartphones 2018 empezaron en febrero y los principales competidores a nivel mundial en esta guerra tecnológica son Samsung, Huawei y Apple. Por ello a menos de dos meses de terminar el año CNET en Español compartió una lista con los mejores equipos móviles salieron al mercado.

Se trata de 15 equipos móviles de fabricantes como Samsung, Huawei, Apple y Google, además de un resumen de los positivo y negativo de cada smartphone podrá encontrar las principales características de estos.

Dicha información también podría ayudarlo a decidirse si planea cambiar de teléfono móvil, ya que con tantos smartphones en el mercado puede resultar algo abrumador escoger uno que se adapte totalmente a sus necesidades.

1. GALAXY NOTE 9



El Galaxy Note 9 tiene una muy buena duración de batería, un excelente rendimiento, diseño atractivo, buenas cámaras, y aunque su diseño es similar al de su predecesor, es más carao que el anterior.



Características:





Pantalla: 6.4 pulgadas

Relación de aspecto: 18.5:9

Resolución: 2,960x1,440 pixeles

Compatibilidad HDR: Sí

Procesador: Snapdragon 845 de ocho núcleos (cuatro de 2.8GHz y cuatro de 1.7GHz) o Exynos 9810 de ocho núcleos (cuatro de 2.7GHz y cuatro de 1.7GHz), dependiendo del mercado

RAM: 6GB o 8GB

Almacenamiento: 128GB o 512GB

Ranura microSD: Sí, compatible con 512GB (tamaño máximo actual disponible) o hasta 2TB cuando habiliten esas tarjetas

Batería: 4,000mAh

Cámara trasera: Doble de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica en las dos. La principal (gran angular) tiene una apertura variable de f/1.5 a f/2.4, mientras que la secundaria (telefoto) tiene una apertura de f/2.4

Cámara frontal: 8 megapixeles con apertura f/1.7

Sistema operativo: Android Oreo

Carga rápida: Quick Charge 2.0

Carga inalámbrica: Sí

Conectividad: Wi-Fi 802.11ac (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0, Cat 18 4G LTE (hasta 1.2Gbps)

Samsung Pay: Sí, a través de NFC y MST

Funciones de desbloqueo: Intelligent Scan, escáner de iris, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña

Bocinas: Dos estéreos Dolby Atmos optimizadas por AKG

Audífonos incluidos: Sí; optimizados por AKG, empresa de Harman (recientemente adquirida por Samsung)

Resistente al agua: IP68 (hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos)

Lápiz óptico S Pen: Sí, con todas las funciones del Note 8, más funciones de Bluetooth que le permiten funcionar como control remoto.

2. GALAXY S9 PLUS (GALAXY S9+)



El Galaxy S9 Plus tiene las funciones de doble cámara del Galaxy Note 8, un lector de huellas mejor ubicado y más RAM que el Galaxy S9, sin embargo, su precio es mayor a pesar de no ser muy distinto a su predecesor.



Características:





Pantalla: 6.2 pulgadas

Resolución: 2,960x1,440 pixeles

Procesador: Snapdragon 845 de ocho núcleos (cuatro de 2.8GHz y cuatro de 1.7GHz) o Exynos 9810 de ocho núcleos (cuatro de 2.7GHz y cuatro de 1.7GHz), dependiendo del mercado

RAM: 6GB

Almacenamiento: 64GB, 128GB y 256GB (varía según el mercado). Por ejemplo, en EE.UU. sólo se vende la versión con 64GB.

Ranura microSD: Sí (certificada hasta 400GB)

Batería: 3,500mAh (no extraíble)

Sistema operativo: Android Oreo

Carga rápida: Quick Charge 2.0

Carga inalámbrica: Sí

Conectividad: Wi-Fi 802.11ac (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0

Samsung Pay: Sí, a través de NFC y MST

Funciones de desbloqueo: Intelligent Scan, escáner de iris, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña

Bocinas: Dos estéreo Dolby Atmos optimizadas por AKG

Cámara trasera: Doble de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica en las dos. La principal (gran angular) tiene una apertura variable de f/1.5 a f/2.4, mientras que la secundaria (telefoto) una apertura de f/2.4

Cámara frontal: 8 megapixeles con apertura f/1.7

Resistente al agua: IP68 (hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos)

3. APPLE IPHONE XS MAX



El iPhone XS Max es el iPhone es más caro y grande que sus predecesores, pero no aprovecha al máximo su pantalla, y requiere un cargador y cable especial.



Características:





Pantalla: 6.5 pulgadas (OLED) con TrueTone

Resolución: 2,688x1,242

Densidad de pixeles: 458ppp

Procesador: A12 Bionic

Sistema operativo: iOS 12

Almacenamiento: 64, 256 y 512GB

Batería: 3,179mAh

Carga inalámbrica: Sí

Cámara trasera: de doble lente (telefoto con apertura ƒ/2.2 y gran angular con apertura ƒ/1.8) de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica en los dos lentes

Cámara frontal: Sistema TrueDepth, 7 megapixeles con apertura de ƒ/2.2

Seguridad biométrica: FaceID con mejora en análisis y escaneo facial

Resistencia al agua: IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos)

4. HUAWEI MATE 20 PRO



El Huawei Mate 20 Pro es resistente al agua y al polvo, incluye reconocimiento facial 3D, lector de huellas en la pantalla, y triple cámara trasera.



Características:





Pantalla: AMOLED de 6.3 pulgadas

Relación de aspecto: 19.5:9

Resolución: 1,440 x 3,120 pixeles

Procesador: Kirin 980 de 7 nanómetros

GPU: Mali-G76

RAM: 6GB

Almacenamiento: 128GB ampliable mediante tarjeta NM Card

Batería: 4,200 mAh, con carga rápida, carga inalámbrica y soporte de carga inalámbrica inversa

Cámaras traseras: sensor regular RGB de 40 megapixeles y apertura f/1.8 + sensor de 20 gran angular megapixeles y apertura f/2.2 + sensor de 8 megapixeles telefoto y apertura f/2.4.

Cámara frontal: 24 megapixeles con apertura f/2.0

Modo retrato (fotos con fondo borroso): Sí, con las cámaras traseras y la frontal

Conector de audífonos (3.5 mm): No

Sistema operativo: Android Pie bajo EMUI 9.0

5. SAMSUNG GALAXY S9



El Samsung Galaxy S9 tiene un lector de huellas mejor posicionado, buena cámara con apertura variable, pero no es muy diferente a su versión anterior y no trae la doble cámara trasera del Galaxy S9 Plus.



Características:





Pantalla: 5.8 pulgadas

Resolución: 2,960x1,440 pixeles

Procesador: Snapdragon 845 de ocho núcleos (cuatro de 2.8GHz y cuatro de 1.7GHz) o Exynos 9810 de ocho núcleos (cuatro de 2.7GHz y cuatro de 1.7GHz) -- dependiendo del mercado

RAM: 4GB

Almacenamiento: 64GB, 128GB y 256GB (varía según el mercado. Por ejemplo, en EE.UU. solo se vende la versión con 64GB)

Ranura microSD: Sí (certificada hasta 400GB)

Batería: 3,000mAh (no removible)

Sistema Operativo: Android Oreo

Carga rápida: Quick Charge 2.0

Carga inalámbrica: Sí

Conectividad: Wi-Fi 802.11ac (2.4 y 5GHz) MU-MIMO, Bluetooth 5.0

Samsung Pay: Sí, a través de NFC y MST

Funciones de desbloqueo: Intelligent Scan, escáner de iris, reconocimiento facial, patrón, PIN, contraseña

Bocinas: Dos estéreo con tecnología Dolby Atmos optimizadas por AKG

Cámara trasera: 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica y apertura variable de f/1.5 a f/2.4

Cámara frontal: 8 megapixeles con apertura f/1.7

Resistente al agua: IP68 (hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos)

6. ONEPLUS 6T



El OnePlus 6T tiene mejor duración de la batería que el OnePlus 6, integra lector de huellas en la pantalla, sin embargo, elimina el conector de audífonos e incrementa su precio inicial.



Características:





Pantalla: 6.41 pulgadas (AMOLED con soporte sRGB y DCI-P3)

Relación de aspecto: 19:9

Resolución: 2,340x1080 pixeles

Vidrio: Gorilla Glass 6 (frente y parte trasera)

Procesador: Snapdragon 845 de ocho núcleos (cuatro de 2.8GHz y cuatro de 1.7GHz)

GPU: Adreno 630

RAM: 6GB o 8GB

Almacenamiento: 128GB o 256GB

Ranura para tarjeta microSD: No

Dual SIM: Sí, las dos compatibles con LTE, pero el modelo de T-Mobile sólo ofrece una ranura SIM

Batería: 3,700mAh

Carga rápida: Dash Charge 1.0 (ahora llamada carga rápida)

Cámaras traseras: Doble, una de 16 megapixeles con estabilización de imagen óptica y otra de 20 megapixeles (las dos tienen apertura f/1.7)

Grabación de video: 4K a 60fps, HD a 480fps, Full HD a 240fps

Cámara frontal: 20 megapixeles (apertura f/2.0)

Modo retrato (fotos con fondo borroso): Sí, con las cámaras traseras y la frontal

Conector de audífonos (3.5 mm): No

Resistencia al agua: No tiene certificación, pero la empresa promete resistencia a salpicaduras y lluvia

Sistema operativo: Android Pie

7. APPLE IPHONE XR



El iPhone XR cuesta menos que el iPhone XS y tiene un poderoso procesador, batería duradera y su cámara gran angular se desempeña muy bien a la luz del día, aunque no cuenta con el lente telefoto en la parte trasera y su construcción es un poco más endeble que la de los XS.



Características:





Pantalla: 6.1 pulgadas (LCD - Liquid Retina)

Resolución:1,792x828 pixeles

Densidad de pixeles: 326ppp

Procesador: Apple A12 Bionic

Sistema operativo: iOS 12

Almacenamiento: 64GB, 128GB, 256GB

RAM: 3GB (no confirmado)

Cámara trasera única: 12 megapixeles con apertura f/1.8

Cámara frontal: Sistema True Depth frontal con sensor de 7 megapixeles

Face ID: Sí, con mejoras en la velocidad de detección

Resistencia al agua: IP67 (hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos)

8. IPHONE XS



El iPhone XS tiene un procesador potente, una doble cámara que mejora con respecto a la de su predecesor y capacidad Dual SIM, pero cambia muy poco con respecto al iPhone X y no mejora en la batería.



Características:





Pantalla: 5.8 pulgadas (OLED)

Resolución: 2,436x1,125 pixeles

Densidad de pixeles: 458ppp

HDR: Dolby Vision y HDR10

Procesador: Apple A12 Bionic

Sistema operativo: iOS 12

Almacenamiento: 64GB, 256GB, 512GB

Carga inalámbrica: Sí

Cámara trasera: Doble sensor de 12 megapixeles (uno telefoto y uno regular) con estabilización de imagen óptica en ambos, con apertura de f/1.8 y f/2.4

Cámara frontal: 7 megapixeles con apertura f/2.2

Face ID: Sí, con mejoras en la velocidad de detección

Resistencia al agua: IP68 (hasta dos metros de profundidad por hasta 30 minutos)

9. PIXEL 3 XL



El celular Google Pixel 3 XL es resistente al agua, tiene una buena cámara trasera y se puede cargar de manera inalámbrica, sin embargo, no tiene ranura para tarjeta microSD ni entrada para audífonos.



Características:





Pantalla: 6.3 pulgadas (OLED) HDR

Resolución: 2,960x1,440 pixeles

Densidad de pixeles: 523ppp

Sistema operativo: Android Pie

Procesador: Snapdragon 845 (cuatro núcleos de 2.5GHz y cuatro de 1.6GHz) de 64 bits

RAM: 4GB

Almacenamiento: 64GB o 128GB con almacenamiento de fotos y videos (hasta 4K) gratis en calidad original

Batería: 3,430mAh

Cámaras traseras: 12.2 megapixeles con apertura f/1.8 y estabilización de imagen óptica

Grabación de video en cámara lenta: 240fps HD, 120fps en Full HD,60fps en 4K

Cámara frontal: Doble de 8 megapixeles (regular de 75 grados con apertura de f/1.8 y gran angular de 97 grados con apertura de f/2.2)

10. LG V35 THINQ



El LG V35 ThinQ es liviano, resistente al agua, buen desempeño y duración de batería, aunque su software no ha evolucionado mucho a través de las últimas generaciones y su cámara es un poco lenta.



Características:





Pantalla: 6 pulgadas

Resolución: 2,880x1,440 pixeles

Procesador: Snapdragon 845

RAM: 6GB

Almacenamiento: 64GB

MicroSD: Sí

Sistema operativo: Android Oreo

Cámaras traseras: Dos de 16 megapixeles con apertura de f/1.6 y f/1.9

Cámara frontal de 8 megapixeles

Batería: 3,300mAh

Resistencia al agua: IP68 (hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos)

11. GOOGLE PIXEL 3



El Pixel 3 es un celular pequeño para el estándar actual, es resistente al agua, tiene una excelente cámara trasera y, en la parte frontal, tienes dos cámaras para capturar selfies más amplios, pero no tiene ranura para tarjeta microSD ni entrada para audífonos.



Características:

​

Pantalla: 6.3 pulgadas (OLED) HDR

Resolución: 2,160x,1080 pixeles

Densidad de pixeles: 443ppp

Sistema operativo: Android Pie

Procesador: Snapdragon 845 (cuatro núcleos de 2.5GHz y cuatro de 1.6GHz) de 64 bits

RAM: 4GB

Almacenamiento: 64GB o 128GB con almacenamiento de fotos y videos (hasta 4K) gratis en calidad original

Batería: 2,915mAh

Cámaras traseras: 12.2 megapixeles con apertura f/1.8 y estabilización de imagen óptica

Grabación de video en cámara lenta: 240fps HD, 120fps en Full HD,60fps en 4K

Cámara frontal: Doble de 8 megapixeles (regular de 75 grados con apertura de f/1.8 y gran angular de 97 grados con apertura de f/2.2)

12. ONEPLUS 6



El OnePlus resalta por su diseño, su bajo precio, su lector de huella práctico y por la duración de la batería, sin embargo, no ofrece una certificación de resistencia al agua y su bocina única es muy promedio.



Características:





Pantalla: 6.28 pulgadas (AMOLED con soporte sRGB y DCI-P3)

Relación de aspecto: 19:9

Resolución: 2,280x1,080 pixeles

Vidrio: Gorilla Glass 5 (frente y parte trasera)

Procesador: Snapdragon 845 de ocho núcleos (cuatro de 2.8GHz y cuatro de 1.7GHz)

GPU: Adreno 630

RAM: 6GB o 8GB

Almacenamiento: 64GB, 128GB o 256GB

Ranura para tarjeta microSD: No

Doble ranura SIM: Sí, las dos compatibles con LTE

Batería: 3,300mAh

Carga rápida: Dash Charge 1.0

Cámaras traseras: Doble, una de 16 megapixeles con estabilización de imagen óptica y otra de 20 megapixeles (las dos tienen apertura f/1.7)

Grabación de video: 4K a 60fps, HD a 480fps, Full HD a 240fps

Cámara frontal: 20 megapixeles (apertura f/2.0)

Sistema operativo: Android Oreo (compatible con Android P beta)

13. LG V40 THINQ



El LG V40 ThinQ es el primer celular en ofrecer tres cámaras traseras con una perspectiva totalmente diferente en cada una de ellas, aunque las cámaras son un poco lentas y tener tantas opciones para tomar fotos puede confundir a algunos.



Características:





Pantalla: 6.4 pulgadas (OLED) FullVision

Resolución: 3,120x1,440 pixeles

Procesador: Snapdragon 845

RAM: 6GB

Almacenamiento: 64GB

MicroSD: Sí

Sistema operativo: Android Oreo (se actualizará a Android Pie)

Cámaras traseras: Tres. Una regular (78 grados) de 12 megapixeles con apertura f/1.5, una gran angular (107 grados) de 16 megapixeles de 16 megapixeles con apertura f/1.9 y un telefoto (45 grados) para hacer zoom óptico 2x con apertura de f/2.4

Cámara frontal: Doble. Una regular (80 grados) de 8 megapixeles con apertura de f/1.9 y una gran angular (90 grados) de 5 megapixeles con apertura de f/2.2

Batería: 3,300mAh

Resistencia al agua: IP68 (hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos)

14. HUAWEI P20 PRO



El Huawei P20 Pro es uno de los primeros celulares con tres cámaras, es resistente al agua, y su batería es muy duradera, sin embargo, no tiene expansión de almacenamiento mediante microSD, ni puerto para audífonos.



Características:





Pantalla: 6.1 pulgadas, 2,240x1,080 pixeles (con lengüeta superior), ratio de 18:7.9

Sistema operativo: Android Oreo 8.1, EMUI 8.1

Procesador: Kirin 970, ocho núcleos, 2.36GHz

Almacenamiento: 128GB (no posee ranura para microSD)

RAM: 6GB

Cámara trasera triple: 40 megapixeles RGB (F/1.8), 8 megapixeles Telefoto (f/2.4), 20 megapixeles Mono (f/1.6), flash dual LED

Grabación en cámara lenta: 960fps a 720 pixeles

Cámara frontal: 24 megapixeles (f/2.0)

Batería: 4,000mAh

Resistente al agua: IP67

Seguridad: Sensor de huellas y reconocimiento facial

15. LG G7 THINQ



Este equipo es resistente al agua, compatibilidad con carga inalámbrica y un gran sonido a través de audífonos, pero su bocina única se queda atrás frente a celulares con doble bocina.



Características: