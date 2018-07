Así es el celular plegable de Microsoft

Parece que Microsoft no se resigna a tirar la toalla en el mundo de los móviles. Según el portal Clipset, en los laboratorios de Microsoft se estaría trabajando en un nuevo concepto llamado Andrómeda.

Andrómeda sería un extraño dispositivo mitad tableta y mitad celular. Según el portal, este aparato está conformado por dos pantallas unidas por una bisagra. Plegado ocupa poco más o menos lo que un celular convencional y las pantallas quedan visualmente unidas si se extiende completamente. Como accesorio, contaría con un puntero tipo stylus.

La idea no es nueva del todo. Sony sacó hace muchos años una tableta con ese estilo y ZTE ha probado suerte recientemente con el Axon M. No obstante, este modelo parece no funcionar en el mercado. ¿Logrará Microsoft romper el maleficio?