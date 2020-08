En Afganistán un teléfono Nokia de modelo 301 logró salvarle la vida a una persona tras detener una bala.

Un tuit publicado por un ingeniero que trabajó en el desarrollo de este equipo, muestró el móvil con la bala aún incrustrada en el dispositivo.

A Nokia phone I worked on a few years ago saved the life of a man in Afghanistan last week. The embedded bullet…. pic.twitter.com/O2zBxadkDO— peter skillman (@peterskillman) 5 de octubre de 2016

"Un teléfono Nokia en el que trabajé hace unos años salvó la vida de un hombre en Afganistán la semana pasada", explicó el usuario Skillman, quien trabaja ahora como gerente general de experiencia de usuario de Microsoft.

El tuit cuenta con cientos de retuits y favoritos pero también ha sido motivo de respuestas con humor y "troleos" hacia los teléfonos Nokia provocando memes del equipo en chalecos antibalas o utensilios para derribar puertas.