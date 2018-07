CanguRo, el robot que te lleva a donde le digas

"En el pasado, el caballo era un compañero de personas y también un vehículo. Basado en este concepto de caballo, CanguRo es la forma de vida futura de la máquina nacida al fusionar la última tecnología robótica, la inteligencia artificial y el diseño del producto".



Así explica en su web el Takayuki Furuta del Future Robotics Technology Center o fuRo cuando se le pregunta qué es CanguRo. La relación entre el concepto de caballo y el nombre CanguRo no terminamos de verla, pero eso no quita para que las características de este robot sean realmente interesantes para el futuro del transporte autónomo.



CanguRo se ha presentado como un asistente personal. Una máquina capaz de seguirte, llevarte a donde quieras e incluso transportar objetos por ti a dónde tú le digas.



Los robots podrán anticiparse a todos nuestros movimientos



La aplicación que acompaña a este robot hace que sea muy fácil comunicarse con él para indicarle si queremos que nos lleve la compra o nos venga a buscar a un determinado punto. Sin embargo, también permite el manejo manual para usarlo como una moto, eso sí, únicamente alcanza una velocidad de diez kilómetros por hora.



Como se puede ver en este vídeo publicado por The Japan Times, CanguRo se transforma según lo que le pidas. Si necesitas que lleve algún objeto adoptará una postura determinada, pero si quieres usarlo como un vehículo pasará a tener un diseño de tres ruedas con asiento y manillar.



De momento va a tardar en llegar al mercado: sus componentes de inteligencia artificial aún están en desarrollo, pues sus creadores quieren que sea capaz de hablar. Además, incluye una unidad de conducción en las ruedas que se podrá usar como componente en otros dispositivos.



Para verlo en acción tendremos que esperar todavía unas semanas, ya que está previsto que se presente en verano en Los Ángeles en el centro de cultural japonés Japan House.