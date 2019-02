Camionetas son nueva frontera para industria de autos eléctricos

Las camionetas pickup enchufables parecen ser la próxima frontera en la incipiente industria de vehículos eléctricos, ya que la startup Rivian Automotive estaría negociando con General Motors y Amazon.

Dado que las preferencias de los consumidores se trasladan a los vehículos más grandes y las camionetas son normalmente los modelos más rentables para las fabricantes de automóviles establecidas, analistas señalan que la decisión de producir camionetas eléctricas casi se daba por hecha.

"Las camionetas eléctricas tienen sentido por varias razones", escribió el miércoles en una nota el analista de Morgan Stanley Adam Jonas. Destacó los beneficios del alto torque para remolcar y transportar, la capacidad de cargar herramientas eléctricas y un punto de precio más alto que permite a las empresas traspasar mayores costos.

Jonas estima que el segmento de camionetas de tamaño completo representa más del 100% de las ganancias automotrices mundiales para General Motors y Ford, y la mayoría de las ganancias globales de Fiat Chrysler.

GM, Amazon y Rivian no han confirmado las conversaciones, aunque la idea cuenta con respaldo en Wall Street. "Si bien creemos que las camionetas eléctricas no son el futuro a corto plazo para GM (la demanda no está a un precio rentable), sí son su futuro a largo plazo", escribió en una nota el analista de Evercore ISI Arndt Ellinghorst.