Facebook: Cambio de idea le acaba de costar a Zuckerberg US$ 2,900 millones

(Bloomberg) La publicación más reciente de Mark Zuckerberg en Facebook le está resultando cara.



El cofundador de la red social más grande del mundo perdió US$ 2,900 millones después de que publicó planes de cambiar las noticias de los usuarios hacia el contenido de familiares y amigos a expensas del material de medios de comunicación y empresas.



Las acciones de Facebook, con sede en Menlo Park, California, caían 3.6% pasada la 1:00 p.m. en Nueva York, reduciendo la fortuna de Zuckerberg a US$ 74,400 millones en el Índice de multimillonarios Bloomberg.



La caída elimina gran parte de los US$ 4,500 millones que Zuckerberg, de 33 años, ha ganando este año. Las 500 personas más ricas del mundo ganaron US$1 billón en 2017 y US$ 17,000 millones adicionales en las dos primeras semanas de 2018, según el índice de Bloomberg.