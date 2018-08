Cadena de bloques parecía indispensable pero ahora se desacelera

La historia de amor del mundo empresarial estadounidense con la cadena de bloques podría estar enfriándose. Una serie de proyectos de software basados en la tecnología de libro mayor distribuido se cerrarán este año, de acuerdo con Forrester Research Inc.

Y algunas empresas que continúan con pruebas piloto están reduciendo sus ambiciones y cronogramas. En el 90% de los casos, los experimentos nunca serán parte de las operaciones de una compañía, según estimaciones de la empresa.

Incluso Nasdaq Inc., destacado paladín de la cadena de bloques y las criptomonedas, no ha avanzado tan rápido como se esperaba. El operador de bolsa, que en el 2016 habló de implementar la cadena de bloques para las votaciones de las juntas de accionistas y la emisión de acciones de empresas que no cotizan en bolsa, aún no está utilizando la tecnología en ningún proyecto extendido.

"La expectativa era que encontraríamos rápidamente casos de uso", dijo Magnus Haglind, vicepresidente sénior de Nasdaq y jefe de gestión de producto para tecnología de mercado. "Pero la introducción de nuevas tecnologías requiere una amplia colaboración con los participantes de la industria, y todo lleva su tiempo".

La cadena de bloques está diseñada para proporcionar un libro mayor digital a prueba de manipulaciones --un medio innovador para el seguimiento de productos, pagos y clientes. Pero la publicitada tecnología ha demostrado ser difícil de adoptar en situaciones de la vida real.

A medida que las empresas intentan poner en marcha proyectos en sus diversos negocios, se topan con problemas de rendimiento, supervisión y operaciones.

Expectativas versus realidad

"La desconexión entre las expectativas y la realidad es significativa; nunca he visto algo así", dijo el analista de Gartner Inc. Rajesh Kandaswamy. "En términos de uso real para producción, es muy escaso".

Esas podrían ser malas noticias para los creadores de software y servicios de cadena de bloques, como International Business Machines Corp. y Microsoft Corp.

Las dos empresas pretenden ganar miles de millones en servicios en la nube que ayudan a administrar las cadenas de suministro, enviar y recibir pagos e interactuar con los clientes. Ahora podría ser necesario moderar sus proyecciones, y las expectativas de los inversionistas.

"Se supone que la cadena de bloques es una importante fuente de ingresos a futuro para IBM, Microsoft y otros en ventas de equipos, servicios en la nube y consultoría", señaló Roger Kay, presidente de Endpoint Technologies Associates. "Si se materializa más lentamente, los analistas tendrán que hacer revisiones a la baja".

IBM, que tiene más de 1,500 empleados trabajando en cadena de bloques, dijo que todavía ve una fuerte demanda. Pero la creciente competencia podría afectar cuánto puede cobrar a los clientes, según Jerry Cuomo, vicepresidente de tecnologías de cadena de bloques en IBM.

Microsoft también sigue siendo optimista. "Vemos un tremendo impulso y progreso en el mercado de cadena de bloques empresarial", dijo la compañía en un comunicado. "Seguimos comprometidos con el desarrollo de tecnología de punta y trabajando codo a codo con líderes de la industria para garantizar que las empresas de todo tipo se den cuenta de este valor".

Hasta el momento, IBM y Microsoft han capturado el 51% del mercado de productos y servicios de cadena de bloques de más de US$ 700 millones, según estimó WinterGreen Research Inc. a principios de este año.

Para muchas empresas, la cadena de bloques sigue siendo una fruta exótica. Solo el 1% de los máximos responsables de información dijo que tenía algún tipo de adopción de cadena de bloques en sus organizaciones, y solo el 8% señaló que se encontraban en planificación a corto plazo o en experimentación activa con la tecnología, de acuerdo con un estudio de Gartner.

Casi el 80% de los máximos responsables de información dijeron que no tenían interés en la tecnología.

Muchas compañías que anunciaron previamente lanzamientos de cadena de bloques han cambiado sus planes. ASX Ltd., que opera la principal bolsa de valores nacional de Australia, ahora espera tener un sistema de compensación y liquidación basado en la cadena de bloques al final del 2020 o principios del 2021.

Hace dos años, el objetivo de la empresa era tener una plataforma comercial de cadena de bloques dentro de 18 meses.

Otro pionero, el gigante minero australiano BHP Billiton Ltd., dijo en el 2016 que implementaría cadena de bloques para rastrear muestras de rocas y fluidos a principios del 2017. Pero actualmente no "tiene un proyecto/experimento de cadena de bloques en progreso", de acuerdo con la portavoz Judy Dane.