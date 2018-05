Buffett y Gates son los últimos críticos del Bitcoin

¡Sorpresa! El Bitcoin no es amado por dos de los hombres más ricos del mundo.

"Me gustaría apostar en contra si hubiera una manera fácil de hacerlo", dijo Bill Gates el lunes en una entrevista en CNBC. Gates dijo que había recibido previamente algunos Bitcoin de regalo de cumpleaños, pero los vendió unos años más tarde. "Como clase de activos, no estás produciendo nada".

El también multimillonario y amigo de Gates Warren Buffett dijo que la criptomoneda más grande es "probablemente veneno de rata al cuadrado" en la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway Inc. el sábado.

Los comentarios pueden estar pesando sobre el precio de Bitcoin ya que el activo digital caía 4.2% a las 9:30 a.m. hora de Nueva York a US$ 9,273, su primer descenso en cuatro días hábiles. Bitcoin ha registrado un alza de hasta un 50% desde que se desplomó a cerca de US$ 6,500 hace cuatro semanas, pero el repunte ha perdido fuerza antes de superar los US$ 10,000.

Especulaciones de que los reguladores estadounidenses se reúnen hoy para discutir si Ethereum, la segunda mayor criptomoneda, es un valor, también pueden estar limitando la demanda de criptomonedas. El Ether ha bajado casi 6%, y otras grandes monedas digitales, como Litecoin y el XRP de Ripple, también están retrocediendo.

Buffett se hace eco de las palabras de su socio de negocios Charles Munger, quien en 2014 también comparó el Bitcoin con veneno para ratas. Gates está retrocediendo algo respecto de su optimismo de hace cuatro años, cuando dijo que el Bitcoin es "emocionante".