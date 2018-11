El boom tecnológico de China revierte la fuga de cerebros

La transformación impulsada por la tecnología que se está propagando por China ha inspirado a sus científicos a regresar al país, dijo el presidente de Hillhouse Capital Management Ltd., Zhang Lei, en el New Economy Forum patrocinado por Bloomberg.

"Mire cuántos científicos están regresando a China", dijo Zhang, que fundó Hillhouse con dinero de una dotación de la Universidad de Yale. El fondo, que respaldó a los gigantes chinos de comercio electrónico Tencent Holdings Ltd. y Alibaba Group Holding Ltd., recaudó más de US$ 10,000 millones para su tercer y mayor fondo de adquisiciones en setiembre.

Zhang está a la caza de oportunidades en los sectores de la atención médica, consumo, tecnología y servicios. Según se ha informado, la firma también quiere captar miles de millones de dolares para invertir en acciones chinas tras la crisis del mercado de este año. Zhang dijo que en China y Asia, la innovación no está sujeta a las formas tradicionales de hacer negocios y desarrollar productos.

En el mismo panel, el cofundador y máximo responsable de Grab, Anthony Tan, citó el auge de las "súper aplicaciones" en China y el sudeste asiático que gestionan pagos, entregas y trayectos en vehículos privados con una sola aplicación de móvil.

"La innovación también va más allá de la revolución digital", dijo Zhang. "Uno puede ir sin su monedero, y creo que eso inspira a un conjunto completamente diferente de compañías nacidas en este entorno digital, inteligentes y nativas de los dispositivos móviles".

Bloomberg Media Group, una división de Bloomberg LP, la matriz de Bloomberg News organiza el New Economy Forum.