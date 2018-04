Blockchain está a punto de revolucionar la industria naviera

La globalización ha dado lugar a las redes de comercio más avanzadas que haya visto el mundo, con buques más grandes y veloces, puertos operados por robots y enormes bases de datos que rastrean las cargas. Pero todo esto aún depende de millones y millones de documentos en papel.

El último resabio del comercio del siglo XIX está a punto de caer. A.P. Moeller-Maersk A/S y otras líneas de transporte en contenedores se han asociado a compañías de tecnología para actualizar la red logística más compleja del mundo.

El premio es una revolución en el comercio mundial de una magnitud que no se veía desde la transición a los contenedores estándar en la década de 1960 –cambio que abrió la puerta a la era de la globalización-. Pero el emprendimiento es tan grande como el posible cataclismo que causará.

Para que funcione, decenas de líneas navieras y miles de empresas relacionadas de todo el mundo –entre ellas, fabricantes, bancos, aseguradoras, agentes marítimos y autoridades portuarias- tendrán que elaborar un protocolo que pueda integrar todos los nuevos sistemas en una enorme plataforma.

Si tienen éxito, documentación que lleva días se hará en minutos, gran parte de ella sin necesidad de aporte humano. El costo de transportar bienes a través de los continentes podría reducirse drásticamente, dando nuevo ímpetu a la relocalización de la manufactura o los materiales básicos y los bienes provenientes del extranjero.

“Sería la mayor innovación de la industria desde la introducción de los contenedores”, dijo Rahul Kapoor, analista de Bloomberg Intelligence en Singapur. “Básicamente brinda más transparencia y eficiencia. Las compañías navieras de contenedores están saliendo de su caparazón y poniéndose al día con la tecnología”.

La clave, al igual que en muchas otras industrias, de los buques petroleros a las criptomonedas, es blockchain, el sistema de libros contables electrónicos que permite que las transacciones se verifiquen en forma autónoma.

Los beneficios no se limitarían al transporte marítimo. La mejora en las comunicaciones y la administración de las fronteras con el uso de blockchain podrían generar US$ 1 billón adicional de comercio mundial, según el Foro Económico Mundial.

APL Ltd., propiedad de la tercera línea de contenedores del mundo en dimensiones, CMA CGM SA, junto con Anheuser-Busch InBev NV, Accenture Plc, una organización de aduanas europeas y otras compañías informaron el mes pasado que habían probado una plataforma basada en blockchain. La coreana Hyundai Merchant Marine Co. el año pasado realizó pruebas utilizando un sistema desarrollado por Samsung SDS Co.

El papeleo del transporte marítimo comienza cuando el dueño de una carga reserva espacio en un buque para trasladar bienes. Los documentos deben completarse y aprobarse antes de que una carga pueda entrar o salir de puerto. Un solo embarque puede requerir cientos de páginas que deben ser entregadas físicamente a decenas de organismos distintos, bancos, oficinas de aduanas y otras entidades.

En el 2014, Maersk siguió a un contenedor refrigerado lleno de rosas y paltas de Kenia a los Países Bajos. La compañía concluyó que casi 30 personas y organizaciones habían participado en el procesamiento de la caja en su viaje a Europa.

La carga tardó unos 34 días en ir del lugar de producción a los minoristas, incluidos 10 días a la espera de que se tramitaran los documentos. Uno de los documentos fundamentales se perdió y fue hallado más tarde en medio de una pila de papeles.