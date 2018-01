BlackBerry y Baidu se asocian en software de vehículos autónomos

Los esfuerzos de BlackBerry Ltd. por ingresar al sector de automóviles autónomos dieron un paso más al firmar la ex fabricante de teléfonos inteligentes un contrato con la gigante de internet china Baidu Inc. para trabajar juntas en software automotor.

Baidu incorporará el sistema operativo vehicular QNX de BlackBerry a su plataforma de vehículos autónomos Apollo, una serie de herramientas que las compañías automotrices pueden usar al diseñar automóviles autónomos.

La asociación también comprende la integración a Apollo del software más establecido de entretenimiento para el interior del auto de BlackBerry.

La unidad QNX de BlackBerry es, desde hace tiempo, líder en la creación de sistemas para el uso de programas de entretenimiento y mapas en automóviles.

Ahora la compañía de Waterloo, Ontario, trata de aprovechar esa experiencia en la creación de sistemas operativos para software mucho más complejo y exigente de vehículos autónomos, un enorme mercado emergente.

Las acciones de BlackBerry subieron 7.8% el miércoles en las operaciones de Nueva York, a US$ 12.96. Han trepado alrededor de 86% en los últimos 12 meses.

Baidu, el mayor buscador de China, elabora el sistema Apollo e ingresa en decenas de asociaciones en todo el mundo en un intento de llegar a convertirse en la compañía dominante de software automotor.

La empresa, que tiene sede en Pekín, anunció en septiembre la creación de un fondo de US$ 1,500 millones para invertir en proyectos de vehículos autónomos en los tres próximos años.