BlackBerry acusa a Snap de usar patentada tecnología de mensajes

BlackBerry Ltd. acusó a Snap Inc. de usar su tecnología de mensajería patentada en la aplicación Snapchat, lo que refleja una queja similar que el desarrollador de software canadiense presentó el mes pasado contra Facebook Inc.

El máximo ejecutivo de BlackBerry, John Chen, ha estado trabajando para encontrar fuentes adicionales de ingresos a medida que inversionistas expresan preocupación sobre las tasas de crecimiento en el negocio principal de la compañía de software centrado en la seguridad.

Eso ha hecho que la compañía busque en su biblioteca de tecnología inalámbrica y patentes de mensajes para encontrar oportunidades para más acuerdos de licencia y demandas.

BlackBerry alegó en marzo que las aplicaciones de Facebook copian métodos antiguos para mostrar mensajes de los días en que el servicio de mensajería de BlackBerry era líder mundial. La compañía también ha logrado asegurar acuerdos con Cisco Systems Inc., el fabricante de teléfonos BLU Products y la firma de tecnología de comunicaciones Avaya Holdings Corp.

La demanda acusa a Snap de infringir seis patentes emitidas en 2012 y 2014. Dos de ellas se encuentran entre las siete patentes de BlackBerry que estaban en la demanda contra Facebook presentada el 6 de marzo.

Representantes de Snap, con sede en Venice, California, declinaron hacer comentarios.

El caso es BlackBerry Ltd. v. Snap Inc., 18-cv-02693, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Central de California (Los Ángeles).