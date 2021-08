En el último año las inversiones en criptomonedas registraron un crecimiento importante. No solo aumentó el número de inversionistas sino las ganancias, frente a otras opciones de inversión; registrando picos más alto desde su origen.

Una criptomoneda, conocida también como cripto divisa, es dinero digital destinado a funcionar como un medio de intercambio.

Bryan Benson, director de Operaciones de Binance Latam, comentó que pocos países en Latinoamérica cuentan con una regulación que trata a las criptomonedas como lo que son: activos digitales e instrumentos financieros.

“Los países están en parte de este proceso. Sin embargo, los países donde trabaja Binance, con la excepción de Venezuela, operan bajo una norma que se llama GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) que lo que hace es crear una regulación en los países antes del 2023″, precisa.

“En el Perú no hay una regulación, no es ilegal y tampoco legal está en un área gris. No hay una legislación o una regulación para que exchange opere el cuenta al sistema financiero”, agrega.

¿Qué respalda estas inversiones? Perú, pese a ser un país con menor población, se encuentra en el top cinco de los países de la región que más usa criptomonedas, según Binance. Y es que, a diferencia de otras modalidades de invesión, los inversionistas pueden empezar a realizar sus transacciones desde 30 soles. “Lo que respalda las criptomonedas es tecnología, matemáticas y criptografía, todo aquello que es verificable”, asegura Benson.

La plataforma peer-to-peer (P2P) permite a los usuarios decidir cómo quieren que se les pague, además que en esta opción el taker no paga comisiones. Así, encontramos en esta categoría a inversionistas de entre 18 a 45 años, amantes de la tecnología que buscan una nueva forma de ahorrar. No obstante, también están aquellos que se dedican a intercambiar monedas y que vun mayor conocimiento en contabilidad y procesos de movimientos del sistema financiero.

“Son dos perfiles más grandes. El comerciante que se dedica a esto que enviarte un poco más de dinero y tiene una mayor sofisticación, y por el otro lado tenemos a los que les interesa la tecnología”, señala.

“La rentabilidad dependerá de cada inversionista, de la estrategia de uno; pero si hubieras comprado el año pasado $1,000 en bitcoin, ahora tendrías más de $5,000. Qué demuestran que las criptomonedas le han ganado el mercado de valores de todos los países”, añade el representante de Binance Latam.

En este mundo de dinero digital, si bien lo que se transacciona más en el bitcoin, hay otro tipo de cripto que viene registrando interés, sobre todo en los nuevo inversionistas. Se trata de los stablecoins, que son activos digitales diseñados para replicar el valor de monedas fíat como el dólar o el euro.

“Es como US$1 digital, entonces muchas personas si no saben en qué invertir o tienen dudas entran a la plataforma comprando estos estables. Compran $30 de stablecoins y ya en la plataforma es muy fácil cambiar esos dólares digitales por bitcoins. Es una buena manera de entrar a la plataforma y ya cuando ves que el bitcoin baja de precio los compras con los stablecoins”, detalla.

Consideraciones

El valor de las criptomonedas en el mercado es volátil hasta y las variaciones en su valor se determinan en función de la ley de oferta y demanda de los usuarios, pero sobre todo de la confianza de las personas en ellos.

Binance: Mitos sobre las criptomonedas