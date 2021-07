Usain Bolt describió como “ridículos” los avances en la “tecnología spike” que optimizan el rendimiento de los deportistas hasta ayudarles a superar récords mundiales y añadió que las nuevas zapatillas de clavos ofrecen una ventaja injusta sobre cualquier atleta que no los use.

Después de que muchos atletas batieran récords en carreras de fondo con zapatillas de suela gruesa revestidas en fibra de carbono, la tecnología ahora se está aplicando para elevar los umbrales de velocidad. Si bien en estos casos hay menos tiempo en una carrera para que la ventaja tenga un impacto, todavía hay espacio suficiente para marcar una diferencia.

“Cuando me lo dijeron, no podía creer que esto fuera a lo que hubiésemos llegado, ya sabes a lo que me refiero, que realmente ahora les damos a los atletas una ventaja para correr aún más rápido”, dijo Bolt desde Kingston.

El actual campeón mundial de los 100 y 200 metros compitió con zapatillas de clavos Puma a lo largo de su carrera.

“Es extraño e injusto para muchos atletas porque sé que en el pasado (las empresas de calzado) realmente lo intentaron y el organismo rector dijo ‘No, no se pueden cambiar el calzado’, así que saber que ahora realmente lo están haciendo es ridículo”, agregó Bolt, ocho veces campeón olímpico.

El estadounidense Trayvon Bromell es el favorito para llevarse el título de los 100 metros que en manos de Bolt en Tokio. Ha marcado el mejor tiempo del año con 9.77 segundos, pero el medallista de bronce mundial de los 100 metros del 2015 está menos convencido del impacto de las zapatillas.

“No creo que haya muchos datos que demuestren que están teniendo una mejora tan grande”, dijo Bromell, que corre con New Balance, la semana pasada.

“Sé que (en New Balance) constantemente estamos trabajando sobre lo que tenemos para alcanzar el nivel perfecto, pero para mí, personalmente, como corredor, todavía siento que no hay suficientes datos para decir que hay una diferencia”.