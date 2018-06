Autos sin conductor reducirán tráfico, no las primas de seguro

Resulta que los robots también necesitan seguro. A medida que los vehículos sin conductor reduzcan la propiedad de automóviles en los próximos años, es posible que las aseguradoras no enfrenten el apocalipsis que se había previsto, según muestra una investigación reciente.

"No esperamos que los ingresos de las compañías de seguros para autos experimenten una reducción repentina como resultado de los vehículos autónomos", escribió el jueves en un informe Alejandro Zamorano, analista de Bloomberg New Energy Finance.

"En su lugar, esperamos un cambio gradual en el tipo de productos de seguros para automóviles, así como nuevas fuentes de ingresos para las compañías de seguros".

Esa evaluación contrasta con las nefastas predicciones anteriores para la industria. Un informe de Morgan Stanley del 2016, titulado “Are Auto Insurers on the Road to Nowhere?” (¿Las aseguradoras de automóviles van en un camino a ninguna parte?), estimó que el negocio podría contraerse hasta un 80% para el 2040. Pero como lo ha dejado claro en los últimos años una serie de accidentes fatales con vehículos autónomos, la cobertura de los seguros probablemente evolucionará, no desaparecerá.

Una cosa que cambiará es quién paga por la póliza, de acuerdo con BNEF. En lugar de conductores individuales, es más probable que las compañías de tecnologías y fabricantes necesiten cobertura, y ese cambio podría ser un beneficio para las aseguradoras que se adaptan más rápidamente.

"Si bien la naturaleza de la prima podría cambiar, las oportunidades para la industria de seguros serían mayores", dijo en una entrevista Fred Donner, director general sénior de la oficina global de seguros de FTI Consulting Inc. Donner dijo que una de esas oportunidades es el seguro cibernético para protegerse contra el pirateo de autos.

Incluso si la conducción autónoma hace que las carreteras sean más seguras, los accidentes que ocurran podrían costar mucho más, por ejemplo, al dañar sensores costosos. Eso ya está sucediendo a medida que los fabricantes de automóviles adoptan nuevas tecnologías, como cámaras en parachoques, lo que aumenta el costo promedio de las reparaciones.

El camino hacia un futuro verdaderamente trastornado es largo. En lugar de que los autos completamente autónomos asuman el control, es más probable que los conductores utilicen características autónomas parte del tiempo, para estacionarse o mientras están atrapados en el tráfico. Por ahora, eso creará un espacio para que las aseguradoras cubran tanto al propietario individual como al automóvil en sí.

"Esa transición es muy difícil, hay pocas compañías que hagan ambas cosas", dijo en una entrevista Tanguy Catlin, socio sénior de McKinsey & Co. "La oportunidad para las compañías de seguros es reconocer que la era de los vehículos autónomos está llegando".