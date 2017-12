Automotrices buscan tecnología de Silicon Valley sin lío legal

A medida que los fabricantes de automóviles convierten sus vehículos en computadoras sobre ruedas cargadas de aplicaciones, hay un hábito que no quieren adquirir de Silicon Valley: luchar por las patentes en tribunales.



Fabricantes desde BMW AG y Hyundai Motor Co. hasta Ford Motor están tratando de aprender de las guerras libradas por los teléfonos inteligentes, que cuestan a las compañías de tecnología cientos de millones de dólares en honorarios legales, mientras se preparan para revolucionar sus vehículos.



"Ningún fabricante de automóviles sensato quiere repetir estas guerras, donde los abogados fueron los únicos que salieron ganando", dijo William Coughlin, máximo ejecutivo de Ford Global Technologies, la rama de propiedad intelectual de Ford.



Las automotrices han intensificado sus solicitudes de patentes a medida que compiten para desplegar sistemas de prevención de choques, Wi-Fi a bordo y automóviles de conducción autónoma.



Para evitar batallas judiciales sobre a quién se le paga y cuánto, los competidores se están asociando para obtener licencias conjuntas de la tecnología, usar software no patentado y comprar o disputar patentes que podrían usarse en demandas en su contra.



Tanto Toyota como Ford estuvieron entre los 21 principales receptores de patentes en Estados Unidos el año pasado, con 1,540 y 1,530, respectivamente, colocándolas en compañía de Apple, Qualcomm y Google de Alphabet, según cifras compiladas por la Asociación de Dueños de Propiedad Intelectual.



Las patentes recientes de Toyota cubren formas de mantener un vehículo en el carril apropiado y de responder correctamente a una señal de tránsito; Ford obtuvo derechos para sensores que recopilan datos de otros vehículos y un sistema para medir la satisfacción del cliente mediante expresiones o declaraciones hechas durante la conducción.



Las guerras de los teléfonos inteligentes que comenzaron en 2010 fueron provocadas por un choque entre las industrias de teléfonos y de computadores, y enfrentaron a Apple - al fabricante de iPhone- con los fabricantes de teléfonos que funcionaban con Android, el sistema operativo propiedad de Google. Microsoft también se movió rápidamente cuando exigió regalías sobre teléfonos que usaban Android.



Las empresas de tecnología frecuentemente resuelven disputas sobre patentes -otras han tenido que ver con la memoria de los computadores, las redes y las tarjetas de video- en tribunales.



Pero los grandes fabricantes de automóviles tienden a resolver sus disputas de manera más informal o dejan que los proveedores lo resuelvan. Una forma es unirse a otras compañías para compartir tecnologías.



Muchos de los grupos que están atrayendo a fabricantes de automóviles como miembros fueron creados por compañías de Silicon Valley para limitar la cantidad de demandas presentadas por firmas de licencias conocidas como entidades de reivindicación de patentes, o por el término peyorativo "troll".



Ford, Honda Motor, Hyundai, Tesla y Volkswagen son miembros de LOT Network, un consorcio sin fines de lucro en el que las empresas se comprometen a seguir poniendo sus patentes a disposición de todos los miembros, incluso si las venden a otra empresa.



Daimler, Ford y Toyota se encuentran entre los que pertenecen a Unified Patents, que disputa patentes en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los EE.UU.



Ford también es miembro de RPX, un servicio de gestión de riesgos que adquiere patentes y disputa patentes que ya se han emitido.



La semana pasada, BMW se convirtió en el último fabricante de automóviles en firmar un convenio de licencia, al acordar el pago de una tarifa por automóvil para obtener acceso a un "grupo" de patentes relacionadas con estándares de la industria inalámbrica de compañías como Qualcomm, Ericsson, Sony y otras ocho firmas.



"Ven todos los días que hay un litigio y no quieren eso", dijo Kasim Alfalahi, titular de Avanci LLC, grupo con sede en Dallas que opera el grupo de patentes. "Dicen: hemos visto esto, lo hemos estudiado y nos gustaría evitarlo’".



Fijar el precio de las patentes

Dilucidar las tarifas de regalías adecuadas para el uso de la tecnología estándar de la industria ha llevado a disputas globales entre las compañías tecnológicas, siendo la más destacada el combate en tres continentes entre Apple y Qualcomm sobre qué aranceles de patente cobra Qualcomm a partir de cada iPhone.



Las automotrices "miran las peleas en este momento y entienden que gran parte de esto tiene que ver con la fijación de los precios y las expectativas", dijo Alfalahi, quien fuera el principal asesor de propiedad intelectual de Ericsson antes de comenzar a trabajar en Avanci.



Otra forma en que los fabricantes de automóviles están reduciendo costos es mediante el uso de tecnología no patentada.



Open Invention Network, que compra y transfiere patentes de licencias relacionadas con el sistema operativo de código de fuente abierta Linux, ha incorporado a compañías como General Motors Co. y Daimler, dándoles acceso gratuito para que puedan desarrollar sus propias aplicaciones individuales para sistemas a bordo destinados a monitorear patrones de tráfico, ayudar a los automóviles a evitar colisiones o ejecutar otras funciones similares a las de una computadora o teléfono inteligente.