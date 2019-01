Auto de lujo del futuro tendría láser en sus focos delanteros

La mayoría de las personas no enciende los focos delanteros de sus automóviles y piensa: "Me gustaría que fueran más brillantes". Shuji Nakamura no pertenece a ese grupo.

El científico de iluminación ganador del Premio Nobel ha pasado los últimos cinco años desarrollando un sistema de iluminación basado en láser. Su compañía, SLD Laser, dice que el nuevo diseño es 10 veces más brillante que las luces LED de hoy en día, capaz de iluminar objetos a un kilómetro de distancia y usar menos energía que cualquier tecnología actual.

Y, a diferencia de los focos normales, el láser puede integrarse en los sistemas de asistencia al conductor actuales y futuros.

A medida que los automóviles se cambian hacia sistemas semiautónomos más potentes y mejorados, que no solo dependen de la computación en la nube constante para tomar decisiones, sino también de una "visión" clara y directa a través de sus cámaras y sensores, la transmisión de luz y datos tendrá enormes implicaciones para la seguridad del conductor.

El láser de SLD también puede transmitir datos a través de Li-Fi, que es similar a Wi-Fi pero utiliza luz y transmite datos más rápido. La compañía aún tiene que desarrollar completamente esta capacidad, pero dice que se encuentra trabajando en ello.

Durante una demostración nocturna en el centro de recreo Apex OHV en las afueras de Las Vegas, jugamos con linternas construidas con la nueva tecnología. El rayo de luz preciso iluminaba fácilmente los escarpados bordes de las montañas distantes.

Una barra de luz montada en un camión todo terreno expuso brillantemente los surcos de las ondulaciones del terreno, colinas arenosas y capas de gravilla durante una explosión diabólica en el desierto.

Toda esta luminosidad lleva a una pregunta obvia: ¿Cómo se supone que estos dispositivos, que tienen la potencia aproximada de los focos Klieg que se encuentran comúnmente fuera de los estrenos mundiales, se instalan de manera segura en la parte delantera de un automóvil sin cegar inadvertidamente al automovilista que se aproxima?

“Debido a la naturaleza de fuente puntual del haz, puedes direccionar la luz”, señaló Nakamura. "Incluso se puede configurar dinámicamente sobre la marcha, por lo que el rayo bajará o se dirigirá hacia la derecha, lejos de los ojos de los automovilistas".

Si bien los nuevos focos láser comenzarán a aparecer a finales de este año como equipo original en algunos vehículos en Europa, incluidos el BMW Serie M y la Serie 5, pueden pasar años antes de que lleguen a Estados Unidos.

"Los estándares de tecnología avanzada de EE.UU., incluidas las luces láser, a menudo difieren de otros mercados", indicó Karl Brauer, editor ejecutivo para analistas automotrices Autotrader y Kelley Blue Book.

SLD ha desarrollado algo así como una solución alternativa para el mercado local mientras presiona a los reguladores estadounidenses para que cambien los estándares de iluminación automotriz. "Aunque tenemos que atenuar el brillo para el mercado estadounidense, nuestras luces siguen siendo tres veces más brillantes que las LED".

La compañía también está desarrollando productos para vehículos todo terreno, luces interiores de automóviles y luces de circulación diurna.

"Pronto, el láser se convertirá en la opción premium. Y eventualmente encontrará su camino hacia el mercado masivo", dijo Nakamura.