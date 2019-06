Auge de vehículos eléctricos requiere mayor inversión en litio

Las mineras de litio están teniendo problemas para reunir capital para nuevos proyectos, lo que aumenta la preocupación por no cumplir con la próxima demanda de suministros de la revolución de los vehículos eléctricos, según un productor.

Unos US$ 9,000 millones deben invertirse en el sector de extracción de litio para sumar las 600,000 toneladas de nueva capacidad necesaria para satisfacer la demanda en los próximos años, dice Anthony Tse , director ejecutivo de Galaxy Resources Ltd., con sede en Perth.

Al considerar que los precios del litio cayeron desde máximos históricos, los mercados de capital no están invirtiendo al ritmo que la industria necesita, dijo.

"A menos que comencemos a ver que se hayan firmado sumas importantes de capital y cheques para el sector, veo muy difícil obtener la cantidad de oferta necesaria para satisfacer la demanda", dijo Tse en una conferencia en Santiago. Los fabricantes de automóviles eléctricos “necesitan todo el litio que puedan obtener”.

Los precios del litio han caído 17% este año después de alcanzar niveles históricos en el 2018. Mientras las principales mineras del metal en el mundo han aumentado su capacidad y las nuevas minas han comenzado a producir, la demanda de litio seguirá creciendo a tasas de dos dígitos en los próximos años, cuando los fabricantes de automóviles busquen aumentar las ventas de vehículos eléctricos.

Se prevé que el mercado se mantenga ajustado, con una demanda programada para llegar a 1 millón de toneladas anuales para el 2025, desde cerca de 325,000 toneladas del año pasado, según BloombergNEF.

Se espera que el empleo de hasta US$ 200,000 millones a través de la cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos, pero solo se invierten entre US$ 1,000 millones y US$ 2,000 millones para producir más materia prima cada año, dijo Tse.

El flujo de “capital caliente” inyectado en el sector de la minería de litio hace tres años, cuando los precios comenzaron a subir, no ha continuado, dijo Tse. "Ese capital no puede esperar hasta diciembre del 2024 para ser asignado porque los proyectos tardan dos años en construirse, y uno o dos años en comenzar a operar", agregó.

"Puedes construir todas las fábricas de vehículos eléctricos que quieras, pero si no tienes ninguna materia prima, no puedes alimentar esa cadena".