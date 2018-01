Assistant, de Google, persigue a su rival Alexa, de Amazon

Google tenía grandes planes de lucir sus aparatos esta semana en la Feria de Electrónica para el Consumidor (CES por la sigla en inglés), pero su grandioso lanzamiento se vio impedido por la lluvia y eclipsado por su rival Amazon.



En la conferencia de tecnología de Las Vegas, la unidad de Alphabet instaló un vasto stand, más parecido a una completa sala de exposición, para ostentar por primera vez oficialmente sus productos.



El martes, día de la inauguración, el espacio rebosaba de dispositivos y parlantes con la marca Google, televisores de socios y grandes promociones del Assistant de Google guiado por voz. Luego un aguacero cubrió la tienda y obligó a la empresa a posponer el debut.



Mientras tanto, adentro, Amazon.com daba a conocer otro logro de su asistente digital rival, Alexa. La interfaz de voz se incluirá en algunos paneles de vehículos 2018 de Toyota Motor, un alojamiento al que Google también aspira.



Google era mucho más visible en Las Vegas, con enormes carteleras en la calle principal que promovían su plataforma de voz basada en inteligencia artificial.



También captó titulares con el anuncio de que ese asistente estará disponible para todos los autos que cuenten con su software Android Auto.



Tanta grandilocuencia no bastó para amedrentar al líder del mercado, Amazon, que incorporó Alexa a sus parlantes domésticos en 2014, adelantándose dos años a Google.



"Tenemos una ventaja de varios años, y parece que estamos acelerando", dijo en una entrevista Steve Rabuchin, vicepresidente de la división Alexa de Amazon.



Pero el menoscabo para Google no terminará cuando la feria CES llegue a su fin.



La compañía propiedad de Alphabet Inc. evalúa lanzar en febrero un sitio minorista online renovado para vender sus propios productos y los de Nest, la unidad de dispositivos inteligentes para el hogar de Alphabet, con eje en el asistente digital de Google, según dos personas familiarizadas con los planes.



En un marco de intensificación de la competencia, Amazon ha suprimido últimamente de su tienda algunos dispositivos de Google y ha sacado de sus dispositivos a YouTube, el servicio de videos de Google.



Google también analiza una estrategia para comprar productos y servicios a través del asistente, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad en relación con planes privados.



Antes de la CES, Google dijo que Assistant actualmente corre en 400 millones de dispositivos, en su mayoría teléfonos inteligentes con Android, el sistema operativo móvil más popular, donde forma parte del paquete.



En el plano interno, sin embargo, a la compañía operadora del buscador le preocupa perder participación por causa de Amazon, según una persona que ha recibido información de la compañía.



En el mercado de los parlantes inteligentes en particular, EMarketer estima que Echo tendrá 68% de participación este año, en comparación con el 25% de Google Home.



Una portavoz de Google declinó hacer declaraciones sobre planes futuros y cuota de mercado. Scott Huffman, vicepresidente de Google, dijo en una entrevista que el objetivo principal del Assistant este año será extenderse aún más a dispositivos móviles, dispositivos para el hogar y automóviles.