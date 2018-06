"Assassin's Creed" y "The Division 2" lideran el desembarco de Ubisoft en E3

"Assassin's Creed: Odyssey" y "The Division 2" lideraron hoy el desembarco en la feria E3 de la compañía francesa Ubisoft, que en su conferencia oficial desveló también detalles de otros videojuegos como "Starlink: Battle for Atlas", "Transference" o "Beyond Good and Evil 2".

E3, la feria de videojuegos más importante del mundo, abrirá sus puertas mañana en Los Ángeles, pero las jornadas previas son las elegidas por las grandes compañías de este sector para anunciar las novedades de su catálogo.

Hoy le llegó el turno a Ubisoft, que en el histórico Teatro Orpheum de Los Ángeles organizó un divertido y original acto en el que hubo música en directo, motos recorriendo los pasillos e incluso estrellas de Hollywood con los actores Elijah Wood y Joseph Gordon-Levitt.

"Soy un optimista y estoy particularmente emocionado por el futuro de la tecnología y el rol positivo que los juegos desempeñarán a la hora de moldear nuestra sociedad", señaló en su discurso final el cofundador de Ubisoft, Yves Guillemot.

Con la antigua Grecia como escenario, "Assassin's Creed: Odyssey" es la nueva entrega de esta famosa saga de aventuras, y Ubisoft enseñó hoy varios vídeos espectaculares de adelanto junto a novedades interesantes, como la posibilidad de que el usuario elija entre dos mercenarios para jugar: un hombre llamado Alexios o una mujer llamada Kassandra.

Disponible a partir del 5 de octubre, "Assassin's Creed: Odyssey" aprovechará además la rivalidad entre Atenas y Esparta para introducir en su narración a célebres personajes como Sócrates.

Por otro lado, un Washington arrasado y que más parece un cementerio que una ciudad será el peligroso entorno en el que se moverán los fans de "The Division 2", videojuego de acción que incluirá misiones colectivas con hasta ocho jugadores.

"The Division 2" llegará al público en marzo de 2019 y Ubisoft aseguró que el año que viene lanzará de manera gratuita tres episodios adicionales para extender su narración.

La compañía francesa explicó asimismo que "Beyond Good & Evil 2" será una "ópera espacial" que funcionará como precuela de "Beyond Good & Evil" (2003).

La aparición de Jade fue la culminación de un impactante tráiler de "Beyond Good & Evil 2", juego que además contará con la colaboración de HitRECord, compañía dirigida por Joseph Gordon-Levitt, para que los usuarios puedan incorporar sus obras artísticas o musicales a esta aventura.

Y Elijah Wood, a través de su compañía SpectreVision, presentó hoy un clip de "Transference", un misterioso juego de terror psicológico para realidad virtual que ahonda en los recuerdos colectivos de una familia.

Los piratas de "Skull & Bones" y las motos de "Trials Rising" contaron también con su tiempo en una conferencia que, como sorpresa adicional, desveló que "Starlink: Battle for Atlas" incluirá en Nintendo Switch al protagonista de "Star Fox".

Tras el éxito de la colaboración entre Nintendo y Ubisoft con "Mario + Rabbids: Kingdom Battle", Yves Guillemot volvió hoy a invitar al escenario a Shigeru Miyamoto, famoso creador de "Super Mario" y que recibió una de las grandes ovaciones del día.