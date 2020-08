Tecnología







Así es la primera aerolínea virtual que recrea la experiencia de bajar Recreando la cabina de primera clase de un A310, al llegar los pasajeros se preparan para seguir los protocolos normales de una aerolínea; en primer lugar, por supuesto, deben realizar el check in aunque estos no lleven equipaje, para después pasar al ‘avión’ y ser acomodados por la tripulación, quienes se dan a la tarea de revisar que los asientos no estén reclinados y que lo cinturones estén abrochados.