Vladimir Vivar, gerente general de Applying, indicó que la compañía se enfoca en tres tareas fundamentales: cloud computing, desarrollo de software y analítica.

“El primero migra y moderniza las aplicaciones de los clientes a la nube, luego casi todas las empresas necesitan comprar o desarrollar software, por eso tenemos un equipo de ingenieros que construye software para la nube. La siguiente etapa es la analítica”, comentó.

En esa línea, el especialista aseguró que hay una gran demanda de las empresas en Perú por la migración a la nube y la expectativa de facturación para este año es entre 30% a 40% en comparación al 2022.

Explicó que trabajar con Amazon Web Services (AWS) en infraestructura de nube es una gran ventaja por la variedad de más de 200 servicios específicos, porque hacen que las soluciones sean más eficientes en costos, rendimiento y resiliencia de la aplicación. Además, este año Amazon lanzó la zona local en Perú.

“El mercado se está moviendo bastante. Además, los datos tradicionales de las empresas van expirando en el tiempo y es una oportunidad de revaluar a una migración a la nube porque es un ahorro de costos y es un ecosistema donde pueden tener más de 200 soluciones para usar”, refirió.

El experto agregó que las empresas que no ingresen al campo digital, como una estrategia que perdure en el tiempo, lamentablemente estarán condenadas a ser desplazada por otras compañías que sí están comprometidas con la tecnología moderna.

En su camino de ser más sofisticados como entidades de otros países de la región, Vivar sostuvo que aplican tecnología nueva con las herramientas de IA en sus servicios para que las empresas alcancen mejores niveles de optimización, innovación y operatividad.

“Hace unos años, los analistas planteaban que debemos pensar en migrar a la nube y usar el cloud computing, para mejorar la productividad del personal y tener más eficiencia. Hoy por hoy estamos con el mensaje de incorporar herramientas que ya vengan integradas con inteligencia artificial, porque mejorará la productividad ”, anotó.

Expansión internacional

Con la experiencia que los ha llevado a trabajar con marcas reconocidas en el país (donde laboran con entre 30 a 40 clientes en paralelo), Applying se abrió camino internacional desde el 2022 cuando ingresó al mercado colombiano.

“Brindamos los mismos servicios, pero la adopción de la tecnología es diferente. En Colombia hay más demanda de servicios de analitycs, mientras que en Perú las empresas, que usan ese servicio, es un poco más reducido porque prefieren la migración a la nube”, acotó

La diferencia de adopción de soluciones digitales en los países se debe al estilo que usan la mayoría de empresas , que, de alguna manera, obliga al resto de proveedores y clientes a nivelarse en ese tipo de tecnología, añadió Vivar.

Precisó que también tienen una oficina en Estados Unidos, para aprovechar a sus partners que son empresas americanas.

Si bien ya proveen servicio a algunas empresas chilenas, Vladimir Vivar señaló que “ tenemos pensado llegar al mercado chileno para el próximo año abriendo una oficina y así expandirnos más ”.

Entre sus otros retos, Applying espera ingresar a sectores empresariales, como el minero y la banca.

¿Cuánto puede invertir una empresa para soluciones tecnológicas?

El experto en transformación digital manifestó que una gran ventaja de la nube es que se paga por uso y una empresa puede empezar a levantar una pequeña inversión web desde un costo de US$ 100.

“No importa el modelo de empresa ni tamaño. Tenemos clientes que pagan US$ 100 o hay otros de US$ 20,000, pero eso va a depender del tamaño de empresa y la infraestructura de lo que puedan hacer”, subrayó.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de descuento en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.