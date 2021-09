Un proyecto de ley propuesto por un trío de legisladores estadounidenses forzaría cambios significativos en la forma en que los consumidores descargan y usan aplicaciones en sus iPhones y otros dispositivos Apple. Estos proponen cambiar la forma en que Apple Inc. administra su App Store, no convencidos por los recientes movimientos de la compañía para abordar las quejas antimonopolio de desarrolladores y reguladores de todo el mundo.

Google Play Store de Apple y Alphabet Inc. tienen un duopolio en el mercado de aplicaciones móviles fuera de China. El año pasado en EE.UU., El 59% de las descargas de aplicaciones se realizaron en la App Store de Apple y el 41% en Google Play, según datos de Sensor Tower, una empresa de datos de aplicaciones.

La demócrata de Minnesota Amy Klobuchar, jefa del subcomité antimonopolio del Senado y uno de los patrocinadores del proyecto de ley, dijo que el Congreso ya no está dispuesto a confiar en las empresas de tecnología para que “hagan lo correcto”.

“Aunque Apple ha dado algunos pequeños pasos para responder a las críticas de su conducta anticompetitiva, no fueron lo suficientemente lejos”, dijo Klobuchar el martes en un comunicado a Bloomberg. “Hay un impulso creciente para aprobar la Ley de Mercados Abiertos de Aplicaciones para finalmente abordar los monopolios gemelos de Apple y Google, y continuaré trabajando con mis colegas en ambos lados del pasillo para lograrlo”.

El proyecto de ley del Senado requeriría que los dispositivos alojen tiendas de aplicaciones alternativas, permitirían a los consumidores realizar compras utilizando sistemas de pago alternativos y darían a los desarrolladores de aplicaciones acceso a todos los aspectos del hardware del iPhone, incluidos los componentes que anteriormente eran exclusivos de las aplicaciones y accesorios de Apple.

Algunos de estos cambios afectarían a Apple más que a Google, lo que permite a los usuarios de Android descargar tiendas de aplicaciones de la competencia. Los iPhone no lo hacen, funcionan más como un “jardín amurallado” que, según Apple, da prioridad a la seguridad del usuario.

Varios desarrollos globales, incluida una ley similar aprobada el mes pasado por la Asamblea Nacional de Corea del Sur, han generado un impulso para que Estados Unidos realice sus propios cambios. El apoyo bipartidista a la propuesta de la tienda de aplicaciones significa que tiene potencial para ganar tracción, a pesar de que el Congreso tiene una lista completa cuando los legisladores regresen a Washington este mes.

Más senadores planean firmar como copatrocinadores, según dos personas familiarizadas con la redacción del proyecto de ley. El siguiente paso para la legislación, que también se ha presentado en la Cámara, es lograr una audiencia en el pleno del Comité Judicial del Senado.

La legislación ha sido aplaudida por desarrolladores de aplicaciones como Spotify Technology SA, Match Group Inc. y Tile, todos los cuales testificaron en una audiencia del Senado en abril para examinar las prácticas de la tienda de aplicaciones, incluida la comisión del 15% al 30% que Apple y Google cobran por la aplicación. ventas basadas.

Apple dijo la semana pasada que permitiría que algunas aplicaciones de medios como Netflix dirijan a las personas a otros lugares, como un sitio web, para pagar los servicios. Si bien los precios para los consumidores no tienen por qué cambiar, Apple perdería la comisión.

Esta concesión, que se produjo en respuesta a una investigación de la Comisión de Comercio Justo de Japón, también solo se aplica a ciertos tipos de aplicaciones y, en particular, no a los juegos que representan más del 80% de los ingresos de la tienda de aplicaciones de Apple y un tercio de los descargas, de acuerdo con la evidencia presentada por Epic Games Inc. en su demanda contra Apple por las prácticas de sus aplicaciones.

Aún así, el cambio es más significativo que el acuerdo en gran parte simbólico que Apple hizo el mes pasado en una demanda colectiva presentada por los desarrolladores de aplicaciones. Pero los legisladores estadounidenses dicen que esos cambios aún no alcanzan lo que se necesita para abordar el presunto comportamiento anticompetitivo en las tiendas de aplicaciones.

La concesión a las aplicaciones de medios podría silenciar a los críticos más ruidosos de Apple, pero obligar a los desarrolladores de juegos a continuar usando el sistema de compra dentro de la aplicación de la compañía aún plantea preguntas legítimas antimonopolio sobre el abuso del poder de mercado por parte de Apple, señaló John Bergmayer, director legal de la organización de políticas tecnológicas. Public Knowledge, que apoya el proyecto de ley Klobuchar.

“No hay un 100% de acuerdo entre los críticos del modelo de la App Store sobre exactamente hasta dónde llegar, pero hay consenso en que probablemente debamos ir un poco más lejos de lo que Apple ha anunciado”, resaltó. “Sería mejor si lo resolviéramos de una manera más sistemática en lugar de esperar estos pequeños enfoques parciales”.

Los desarrolladores que lideran las quejas contra Apple dicen que es necesario hacer más. Una persona familiarizada con la estrategia de una empresa basada en aplicaciones dijo que Apple tiene una tendencia a hacer que las concesiones parezcan más grandes de lo que son. Al aplicar el cambio a ciertas aplicaciones y pagos, la respuesta a los reguladores japoneses no ayuda a las aplicaciones que generan la mayor cantidad de ingresos, dijo la persona.

Tanto los desarrolladores como los legisladores ven un impulso para el proyecto de ley del Senado, que también es copatrocinado por el demócrata de Connecticut Richard Blumenthal y la republicana de Tennessee Marsha Blackburn.

Los cabilderos de Apple y Google han estado en contacto con miembros del subcomité antimonopolio del Senado desde la audiencia de abril sobre las prácticas de las tiendas de aplicaciones, argumentando que la medida dañaría la seguridad del usuario y las opciones del consumidor. Apple está rechazando especialmente las disposiciones que obligarían a las tiendas de aplicaciones alternativas a los iPhones, un proceso llamado descarga lateral, según los cabilderos y los miembros del personal del Senado que han tenido noticias de ellos.

Google se negó a comentar y Apple no respondió a una solicitud de comentarios.

Los partidarios del proyecto de ley también esperan que Apple se oponga a la disposición de aplicación que permitiría a los desarrolladores individuales demandar por daños y perjuicios.

Un desarrollo que podría afectar el impulso del Congreso para cambiar las tiendas de aplicaciones es la próxima decisión en el caso Epic. La decisión de la jueza de distrito estadounidense Yvonne González Rogers podría exigir cambios en la App Store de Apple, y ha indicado que su fallo no agradará a ninguna de las partes.

El director ejecutivo de Epic, Tim Sweeney, se burló del acuerdo de Apple con Japón para permitir que solo ciertos tipos de aplicaciones eviten el sistema de pago de Apple, cuestionando por qué se excluyeron las aplicaciones de juegos como Fortnite de Epic.

Japón no es el único gobierno que está examinando a Apple y Google. Las autoridades europeas de competencia han emitido una denuncia contra Apple que acusa a la empresa de abusar de su poder en la transmisión de música. En los EE. UU., Una coalición de fiscales generales estatales demandó a Google en julio por sus prácticas en la tienda de aplicaciones, denunciando lo que llamaron una “comisión extravagante” ganada por las ventas de aplicaciones.

El Departamento de Justicia también está avanzando con una investigación antimonopolio de Apple que comenzó durante la administración Trump, según una persona familiarizada con el asunto. Los funcionarios probablemente decidirán el próximo año si archivar un caso, dijo la persona.