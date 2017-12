Apple otorga US$390 millones a Finisar para componente de IPhone

Apple Inc. está gastando US$ 90 millones para impulsar la producción del fabricante de tecnología láser que es crítica para las nuevas características como el reconocimiento facial en el último iPhone X.

Apple, cuyos productos pueden ampliar las capacidades de fabricación de las empresas que la abastecen con componentes, invertirá el dinero en Finisar Corp. de un fondo de manufactura de US$ 1,000 millones anunciado a principios de este año con el objetivo de crear más empleos en Estados Unidos. Finisar utilizará los fondos para reabrir una planta en Sherman, Texas, que empleará a 500 personas, dijo Apple en un comunicado.

El proceso de diseño en Apple equilibra la creación de una tecnología innovadora con el desafío de fabricación que involucra encontrar proveedores que puedan proporcionar la cantidad de componentes necesarios para poner las nuevas características dentro de millones de teléfonos.

Muchas de las nuevas funciones de reconocimiento facial de Apple, incluida una en la que un emoji rastrea las expresiones faciales de una persona, requieren láseres que sigan el movimiento.

La tecnología, que utiliza láseres emisores de superficie de cavidad vertical, también es parte de los esfuerzos emergentes de realidad aumentada de la compañía. Apple dijo que comprará en un período de tres meses 10 veces más de la tecnología este trimestre que lo que se ha fabricado antes.

El acuerdo con Finisar demuestra la capacidad de Apple de jugar a hacer reyes entre los proveedores de componentes. Después de caer ayer a US$19,30 en Nueva York, Finisar subió más del 30 por ciento en las operaciones de premercado tras el anuncio del acuerdo. Un fabricante competidor de sensores 3-D, Lumentum Holdings Inc., cayó más del 10 por ciento en las operaciones de premercado.

Fundada en 1988 y con 14,000 empleados, Finisar ha fabricado principalmente componentes utilizados en redes e Internet, incluido el envío de comunicaciones de voz y video, almacenamiento y televisión. Sus otros clientes incluyen Cisco Systems Inc., Hewlett Packard Enterprise Co. y Huawei Technologies Co.

Con gran parte de la fabricación y el montaje de sus productos en China, Apple ha sido criticada por el presidente de EE. UU. Donald Trump y otros por no crear más empleos en el país. El máximo ejecutivo, Tim Cook, anunció el fondo de manufactura en mayo. Corning Inc., el fabricante de vidrio para pantallas de iPhone e iPad, recibió anteriormente US $200 millones para el procesamiento de vidrio.