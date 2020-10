El iPhone 12 5G de Apple Inc., el teléfono más esperado en años, será un obsequio de AT&T Inc. y Verizon Communications Inc. a sus nuevos suscriptores en la batalla de este nuevo ciclo de actualización, potencialmente enorme.

Las promociones anunciadas el martes coinciden con la presentación de Apple de su primer iPhone 5G. Los clientes que se inscriban en planes ilimitados y canjeen teléfonos que califiquen pueden comenzar a realizar pedidos en línea.

El iPhone 5G es la mayor presentación de productos de Apple del año y el primer gran rediseño del popular teléfono desde el 2017. La industria inalámbrica ha estado esperando este evento durante más de un año y, como sugieren los obsequios, cada operador está ansioso por aprovechar el momento para expandir –o al menos fortalecer– su base de clientes.

Las ofertas son una apuesta de que si los proveedores de servicios móviles cubren el costo de los teléfonos durante un programa de pago de más de dos años, los suscriptores estarán inclinados a inscribirse en planes ilimitados de mayor precio. La oferta gratuita está disponible para el iPhone 12 de US$ 799, pero no en el mini de US$ 699, el Pro de US$ 999 o el Max de US$ 1,099, según los operadores.

Si bien todas las empresas requieren un dispositivo de intercambio calificado y un plan ilimitado, AT&T ofrece iPhone gratuitos a clientes nuevos y existentes. Verizon solo ofrece iPhone gratuitos a nuevos clientes. Los clientes actuales de Verizon pueden obtener un nuevo iPhone por US$ 15 al mes si califican.

Dado que ritmo lento de las ventas de teléfonos en los últimos años, se espera que la llegada de un iPhone de próxima generación desencadene un sólido ciclo de actualización. Pero como dijo el director ejecutivo de AT&T John Stankey el mes pasado, la demanda podría ser moderada por las duras condiciones económicas y la pérdida de puestos de trabajo causada por la pandemia de COVID-19.

Listos o no

Listos o no, el salto a 5G podría ser espinoso para los operadores si los clientes se sienten decepcionados por la falta de una mejora espectacular en la velocidad de sus nuevos y costosos teléfonos.

Los operadores estadounidenses han gastado miles de millones de dólares en actualizar sus redes con tecnología inalámbrica de quinta generación que promete velocidades 10 veces más rápidas que las conexiones actuales. Verizon se convirtió el martes en el tercer operador en presumir de tener cobertura 5G a nivel nacional. Pero por el momento, la experiencia 5G súper rápida solo está disponible en áreas limitadas, a medida que los operadores continúan expandiendo sus redes.

T-Mobile US Inc. también está en el juego de las promociones. El operador, ahora el segundo más grande de EE.UU. gracias a su fusión con Sprint Corp., ofrece dos iPhone 12 Pro por US$ 100 cada uno a nuevos clientes con intercambios. También está vendiendo el nuevo iPhone a mitad de precio con un intercambio.

AT&T también tiene ofertas en teléfonos con Android de Google. Los compradores de Android que buscan nuevos dispositivos 5G pueden obtener hasta US$ 700 de descuento en teléfonos de Samsung, LG y Motorola con intercambios, siempre que se registren en un plan ilimitado de AT&T 5G.