Apple va por más en mercado de audio con nuevo producto

Los audífonos AirPods de Apple Inc. han sido un sorprendente éxito. Ahora, la compañía planea incursionar en el sector de alta gama del mercado.

El gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, está trabajando en auriculares con reducción de ruido y “over ear”, o circumaulares, que compitan con audífonos de líderes del mercado como Bose e incluso con la propia marca de la compañía Beats by Dre, según fuentes familiarizadas con el desarrollo del producto.

La compañía planea lanzar los audífonos incluso a fines de este año, pero se ha enfrentado a desafíos de desarrollo que podrían retrasar el lanzamiento, dijeron las fuentes.

El trabajo en los auriculares de Apple ha sido intermitente durante el último año. La compañía encontró problemas similares con el HomePod durante su desarrollo, los que incluyeron que se rediseñara varias veces, de acuerdo con las fuentes.

Es posible que Apple vuelva a rediseñar los auriculares antes de su lanzamiento, o que deseche del todo el proyecto, advirtieron las fuentes, solicitando que no se las identifique hablando de un trabajo de desarrollo privado.

Un portavoz de Apple no quiso efectuar comentarios.

Los últimos planes apuntan a audífonos para la gama alta del mercado, lo que replica el enfoque de Apple con el altavoz HomePod de US$ 349, lanzado a principios de este año.

Además de las capacidades de reducción de ruido, Apple planea incluir una función similar de sincronización inalámbrica para los AirPod, de acuerdo con las fuentes familiarizadas con el desarrollo del producto.

Este sería el último en una larga lista de productos y servicios de Apple centrados en la industria musical. El iPod junto con iTunes Store revolucionaron la forma en que se consumía la música, al generar una preferencia por las descargas digitales en lugar de por los CD físicos.

La adquisición más grande de la historia de la compañía fue la compra de Beats por US$ 3,000 millones en el 2014, un acuerdo que llevó a Apple a los auriculares de alta gama y la transmisión de música.

El sonido del HomePod ganó críticas positivas este año y Apple ya está preparando otros accesorios de audio, como actualizaciones para los AirPods que incorporan resistencia al agua y un nuevo chip inalámbrico que permite la activación por voz de "Oye Siri".

Hasta ahora, los AirPod han sido un factor clave del renovado éxito para el segmento “otros productos” de Apple. La categoría -que incluye AirPods, auriculares Beats, Apple Watch, Apple TV y accesorios para iPad- generó más de US$ 5,000 millones en ingresos por primera vez en el primer trimestre fiscal de la compañía, lo que representa un crecimiento interanual del 36%.

Dentro de esa categoría, las ventas de productos portátiles, que incluyen a Apple Watch, AirPods y Beats, subieron un 70% el año pasado, dijo Apple en una reciente conferencia telefónica para analizar sus resultados.

Cuando la compañía adquirió Beats Music y Beats Electronics en el acuerdo del 2014, los ejecutivos de Apple dijeron que el exitoso negocio de los auriculares Beats by Dre fue uno de los motivos.

Los auriculares de marca Apple aparentemente canibalizarían los auriculares Beats, aunque Beats también vende audífonos inalámbricos de menor precio que es probable que no compitan de manera directa con el nuevo producto. Los auriculares inalámbricos Beats, orientados a los deportistas, aún parecen estar vendiéndose bien a pesar de la popularidad de los AirPods.

Beats, Bose, Sennheiser, Sony y Skullcandy son los principales actores en un mercado de auriculares que generará US$ 20,000 millones en ingresos anuales para el 2023, casi el doble de las ventas proyectadas de este año, según Research and Markets.

La firma de investigación NPD Group dijo el año pasado que las ventas de auriculares AirPods y Beats dieron a Apple el 27% del mercado de audífonos inalámbricos y casi la mitad de los dólares gastados en la categoría.

El precio será clave para los nuevos auriculares Apple. HomePod tiene un precio más de US$ 100 superior que su principal competencia activada por voz Sonos. El costo de Apple por cada HomePod de US$ 349 es de US$ 216, lo que se traduce en márgenes de ganancia más ajustados que los productos de hardware típicos de Apple, según TechInsights.

Los AirPod han sido difíciles de ensamblar y usan trucos de diseño inusuales, lo que probablemente encarezca su fabricación. Es posible que los auriculares de Apple utilicen una tecnología de audio similar, aumentando los costos.